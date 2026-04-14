Само около 200 000 души ще получат 20 евро помощ за бензин и дизел

Компенсацията е за месец март и се очаква да бъде продължена и за април

14 Апр. 2026
Илияна Кирилова

Само около 200 000 души ще получат 20 евро помощ заради повишените цени на бензина и дизела през март. Броят им е драстично по-малък от първоначално обявените от социалното министерство над 1 милион и 300 хиляди българи, които  се очаква да бъдат компенсирани за скъпите горива. 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) съобщи, че започва изплащането на компенсациите на 182 856 души с ниски доходи, които са собственици на автомобили или изплащат автомобил с договор за лизинг. През месеците януари и февруари те са получавали социални помощи, затова не са подавали специални заявления за отпускане на компенсации. Условието да получат компенсация за бензин и дизел е техният средномесечен брутен доход за 2025 г. да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година.

Проверката на НАП показа, че на тези критерии отговарят 182 856 души, на които помощта ще бъде изплатена автоматично, посочиха от АСП.

Други близо 45 000 лица са подали заявление за компенсация от 20 евро през март. Техните заявления вече са изпратени към НАП за проверка. След 17 април ще започне изплащането на компенсациите на тези, които отговарят на критериите за отпускане на подкрепата.

Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление, уточняват от АСП.

Служебното правителство обяви, че ще задейства схемата за подпомагане на домакинствата с ниски доходи, след като цената на дребно на бензина или дизела достигнат 1.60 евро за литър. За целта бяха отделени 25 млн. евро допълнителни разходи.

