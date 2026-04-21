"Лукойл Нефтохим" е осигурил доставките на петрол до юни

Нарасналите производствени разходи на бургаската рафинерия вече са отразени в цените на крайните горива и в следващите седмици не би трябвало да има поскъпване, коментира служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Доставките на рафинерията "Лукойл Нефтохим" с петрол са гарантирани до края на май и дори донякъде през юни.

Това информира днес министърът на енергетиката Трайчо Трайков след заседание на кризисния щаб, който следи цените на горивата и на основни стоки след избухването на войната в Близкия изток.

По думите на Трайков снабдяването на рафинерията със суровина зависи от оборотния й капитал, който е ограничен след въведените от САЩ и ЕС санкции върху руската компания-майка "Лукойл".

В същото време производствените и логистичните разходи на рафинерията ни в Бургас, извън цените на петрола, са се увеличили сериозно, коментира министър Трайков.

"Това, което чухме от представители на Агенция "Митници" и от управлението на рафинерията - става дума за увеличение от порядъка на 10 пъти спрямо предкризисните нива", поясни той.

"Тези нараснали разходи вече са отразени в крайната цена на горивата и това е обяснението защо цените са значително по-високи от тези преди кризата. Краткосрочно не трябва да се очакват някакви промени. Не е редно и няма да има!", каза енергийният министър.

Днес средната цена на бензин А95 според платформата Fuelo е 1.50 евро на литър, като се запазва на това ниво вече осми ден. Дизелът се търгува средно на 1.79 евро за литър - без промяна от 16 април. От избухването на войната в Иран бензинът е поскъпнал с 18%, а дизелът с близо 40%.

Министър Трайков допълни, че търгуваните обеми на горивата не са намалели въпреки по-високите цени и това дава буфер за запазване на финансовата устойчивост на всички по веригата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предстоящото лято ще бъде трудно за Европа заради недостиг на горива, причинен от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток, дори ако ситуацията се развие по най-благоприятния възможен начин“, предупреди днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от Ройтерс.

Най-сериозен проблем се явява с доставките на авиационно гориво, затова Европейският съюз подготвя специални мерки. „Ако се наложи, можем да преразпределим и споделим наличните ресурси от реактивно гориво“, посочи той пред журналисти в Мадрид.