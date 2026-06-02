Кабинетът "Радев" губи битката с бюджетния дефицит

Състоянието на държавните финанси се влошава опасно бързо. Това става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета.

През май се очертава огромен дефицит - над 2.5 млрд. евро, което е цели 2% спрямо брутния вътрешен продукт. За сравнение в края на април превишението на разходите над приходите беше по-скромно - 1.76 млрд. евро, или 1.4% от БВП. Тези данни показват, че в първия си месец на власт кабинетът "Радев" изпуска от контрол държавните харчове. За сравнение в края на май миналата година "дупката" в хазната е била 1.3 млрд. евро, или 1.1% от БВП.

Според прогнозата на МФ приходите в консолидирания бюджет към края на май са 17,3 млрд. евро, а разходите са 19.9 млрд. евро.

"Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други", обясняват от министерството:

- базов ефект в разходите за пенсии след индексирането им през 1 юли 2025 г. с 8,6%,

- увеличение на минималната работна заплата от януари 2026 г.,

- допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г.,

- значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и др.

А сега накъде?

Без спешни и решителни мерки за овладяване на разходите бюджетният дефицит скоро ще достигне "предсрочно" критичната точка - 3% от БВП. Както самият премиер Румен Радев обяви преди дни, на 3 юни Европейската комисия ще открие процедура за прекомерен дефицит срещу България заради голямото превишение на разходите над приходите през 2025 г. Очаква се ЕК и Европейската централна банка да "предпишат" на правителството рецепти за оздравяване на бюджета. Това може да насърчи кабинета "Радев" да направи непопулярни, но необходими реформи за по-разумно, ефективно и икономично харчене на парите на данъкоплатците.

В понеделник от "Прогресивна България" обявиха, че бюджетът за почти преполовената вече 2026 г. ще бъде готов през август. Той ще покаже има ли в ПБ воля за реформи, или формацията на Радев ще продължи да се оплаква от лошото наследство и тежкото международно положение.