Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гълъб Донев намекна за дефицит над 3%

В НАП и митниците ще въвеждат пълна дигитализация, за да следят всеки приход в реално време

08 Май 2026
Гълъб Донев
Гълъб Донев

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи контрола върху бюджетния дефицит за свой приоритет при приемането на поста днес.

В същото време Донев направи странно изказване, като обяви, че не е проблем, ако дефицитът е над 3%, а това, че няма политики за неговото управление.

Както е известно в края на април МФ отчете рекорден за последните десетина години дефицит от над 1.7 млрд. евро, което е 1.4% спрямо прогнозния за годината БВП. В момента държавата работи по бюджета за 2025 г., тъй като няма приет редовен бюджет за 2026 г. Миналогодишният бюджет е разписан с 3% дефицит, което е допустимият таван за еврозоната.

Донев отново се усъмни във финансовото състояние на държавата. „Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани – така, че да знае обществеността каква е реалната картина с дефицита в държавата“, заяви той.

Финансовият министър обяви, че новият бюджет за 2026 г. ще бъде готов за внасяне в Народното събрание до месец. Дотогава ще се наложи в удължителния бюджет да се разреши поемане на нов дълг, защото в момента е позволено да се изтеглят само заеми за рефинансиране на стари падежиращи задължения. Правителството ще има нужда от изтегляне на повече от 1.4 млрд. евро, какъвто е размерът на тези плащания по стар дълг тази година. Служебният кабинет вече е изтеглил 900 млн. евро за рефинансиране.

Като следващ по важност приоритет пред МФ вицепремиерът Донев обяви събираемостта на приходите. „В приходните администрации ще приложим пълен контрол и дигитализация на контрола на НАП и Агенция „Митници“, така че в реално време да се следи всеки един приход. Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други да има данъчна ваканция без проверки“, посочи той. Донев не каза дали ще смени шефовете на НАП и Агенция Митници.

По отношение на публичните разходи новият финансов министър уточни, че всички министерства ежемесечно ще правят отчет за разходването на бюджета и всяка разлика с 1% от разходните тавани ще подлежи на бърза корекция. 

Вече бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски припомни, че около 90% от средствата по общинската инвестиционна програма за  460 милиона евро тази година, заложени в удължителния закон като лимит, вече са разплатени към общините или са одобрени за разплащане. Той припомни и връщането в бюджета на 1.45 млрд. евро от капитала на Българската банка за развитие, като съобщи също така, че е пратил сигнал до "Банков надзор" на БНБ за потенциално лоши кредити, отпуснати от ББР. Възложени са и 5 финансови инспекции на обществени поръчки в Агенция "Митници".

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бюджетен дефицит

Още новини по темата

Новата власт се отказа от реформи в бюджета за 2026 г.
07 Май 2026

Дупката в бюджета порасна с още 250 млн. евро
05 Май 2026

Клисурски: Удържахме ръста на дефицита през април
29 Апр. 2026

Как се скалъпва бюджетът на държавата: лява ръка - десен джоб
13 Февр. 2026

България все пак наруши тавана за дефицит от 3% за 2025 г.
02 Февр. 2026

Пари по ПВУ свиха недостига в хазната до 2.8% през ноември
30 Дек. 2025

През октомври дупката в хазната вече е 3% от БВП
02 Дек. 2025

Дупката в хазната се увеличи до 4.2 млрд. лв.
01 Септ. 2025

Новопоетият дълг от правителството вече достигна 16.5 млрд. лв.
25 Авг. 2025

Банките са запушили 500 млн. лв. дупка в бюджета
06 Авг. 2025

В средата на годината недостигът в хазната достигна 3.3 млрд. лв.
31 Юли 2025

Петкова обеща лъвски скок на приходите в бюджета
04 Юли 2025

Огромната "дупка" в бюджета отприщи лавина от критики
02 Юли 2025

Бюджетът излезе на червено с над 2.6 млрд. лв. през май
30 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса