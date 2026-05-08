Гълъб Донев намекна за дефицит над 3%

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи контрола върху бюджетния дефицит за свой приоритет при приемането на поста днес.

В същото време Донев направи странно изказване, като обяви, че не е проблем, ако дефицитът е над 3%, а това, че няма политики за неговото управление.

Както е известно в края на април МФ отчете рекорден за последните десетина години дефицит от над 1.7 млрд. евро, което е 1.4% спрямо прогнозния за годината БВП. В момента държавата работи по бюджета за 2025 г., тъй като няма приет редовен бюджет за 2026 г. Миналогодишният бюджет е разписан с 3% дефицит, което е допустимият таван за еврозоната.

Донев отново се усъмни във финансовото състояние на държавата. „Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани – така, че да знае обществеността каква е реалната картина с дефицита в държавата“, заяви той.

Финансовият министър обяви, че новият бюджет за 2026 г. ще бъде готов за внасяне в Народното събрание до месец. Дотогава ще се наложи в удължителния бюджет да се разреши поемане на нов дълг, защото в момента е позволено да се изтеглят само заеми за рефинансиране на стари падежиращи задължения. Правителството ще има нужда от изтегляне на повече от 1.4 млрд. евро, какъвто е размерът на тези плащания по стар дълг тази година. Служебният кабинет вече е изтеглил 900 млн. евро за рефинансиране.

Като следващ по важност приоритет пред МФ вицепремиерът Донев обяви събираемостта на приходите. „В приходните администрации ще приложим пълен контрол и дигитализация на контрола на НАП и Агенция „Митници“, така че в реално време да се следи всеки един приход. Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други да има данъчна ваканция без проверки“, посочи той. Донев не каза дали ще смени шефовете на НАП и Агенция Митници.

По отношение на публичните разходи новият финансов министър уточни, че всички министерства ежемесечно ще правят отчет за разходването на бюджета и всяка разлика с 1% от разходните тавани ще подлежи на бърза корекция.

Вече бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски припомни, че около 90% от средствата по общинската инвестиционна програма за 460 милиона евро тази година, заложени в удължителния закон като лимит, вече са разплатени към общините или са одобрени за разплащане. Той припомни и връщането в бюджета на 1.45 млрд. евро от капитала на Българската банка за развитие, като съобщи също така, че е пратил сигнал до "Банков надзор" на БНБ за потенциално лоши кредити, отпуснати от ББР. Възложени са и 5 финансови инспекции на обществени поръчки в Агенция "Митници".