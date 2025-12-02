През октомври дупката в хазната вече е 3% от БВП

В края на октомври дефицитът в държавния бюджет достигна планираните за годината 3% от БВП. Ако правителството иска да запази това ниво до края на декември, за да не реализира свръхдефицит, трябва да ограничи всички свои харчове през последните два месеца до размера на събраните приходи.

Недостигът по консолидираната фискална програма към октомври 2025 г. е 6.590 млрд. лв. (2,98 % от прогнозния БВП). То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4.474 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 2.115 млрд. лева, съобщават от МФ.

Приходите за десетте месеца на годината са в размер на 66.782 млрд. лв. или 74% от годишните разчети. Спрямо миналата година те нарастват с 14,9% (8.649,8 млрд. лв.). От данъци и осигуровки са събрани 54.599 млрд. лв., което е 7.344 млрд. лв. повече или ръст от 15,5% спрямо миналата година.

От ведомството напомнят, че през ноември в бюджета са влезли 860 млн. лв., предоставени от Европейската комисия по Плана за възстановяване и устойчивост, а през декември ще има още едно плащане. То обаче няма да бъде в очаквания пълен размер от 3.2 млрд. лв. тъй като ЕК ни предупреди, че ще блокира част от тази сума. Страната ни няма да получи 149 млн. евро. Като се добавят и удържаните 214 млн. евро от второто плащане през ноември, се получава сериозен недостиг от над 700 млн. лв. предвидени приходи в бюджета. Това е още едни знак, че дефицитът в края на годината ще надхвърли 3%, ако няма сериозно орязване на планирани разходи.

Въпреки 15%-ния ръст на приходите тази година, разходите нарастат значително по-бързо. Към края на октомври те са 73.372 млрд. лв., което е 76% от годишните разчети. За сравнение за десетте месеца на миналата година разходите по КФП са били 62.097 млрд. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31 октомври е 19.827 млрд. лв. От тях 15.141 млрд. лв. са депозирани в БНБ, а останалите 4.685 млрд. лв. са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи и аванси.