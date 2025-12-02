Медия без
Заради липса на борба с корупцията ЕК спира част от парите за ПВУ

Брюксел .временно замразява част от третото плащане, но има шанс за приход в хазната до края на годината

Днес, 11:59

Европейската комисия съобщи днес, че дава зелена светлина за третото плащане на България по Плана за възстановяване и устойчивост. То обаче няма да бъде преведно в пълния размер, в който е поискано - 1.6 млрд. евро, заради 2 неизпълнени ангажимента за реформи. ЕК ще замрази част от плащането заради неизпълнен ангажимент за конституиране на антикорупционната комисия и частично неизпълнени обещания за влизане в сила на актове, свързани с отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор. 

Това съобщиха от Европейската комисия. България има един месец да отговори на направените констатации за неизпълнени ангажименти и Брюксел ще реши на базата на получените отговори каква част от сумата ще преведе. От датите става ясно, че все пак има шанс плащането да постъпи в рамките на бюджетната година, като това ще е от решаващо значение за спазване на лимита за дефицита на касова основа. Парите от ЕС не влияят на дефицита на начислена основа, който се отчита пред ЕК.  

Българията попаде искането за трето плащане на 1 октомври. ЕК приема за изпълнени 22 реформи и 19 инвестиции в полза на гражданите и предприятията, с акцент върху ключови области като екологичния и цифровия преход, научните изследвания и иновациите, здравеопазването, социалната закрила, устойчивия транспорт и модернизацията на предприятията.Изпълнени са общо 48 от 50 ключови етапа и цели, изисквани за плащането. Незадоволително е изпълнението на етапи 220 и 222 - свързани с антикорупционната комисия и отчетността на главния прокурор. 

Ако България не успее да убеди ЕК в рамките на едномесечния срок, че всъщност е изпълнила обещаните мерки, Брюксел ще замрази парите и страната ни получава 6-месечен срок да изпълни съответните ангажименти за реформи. Този срок е окончателен - при неизпълнение след изтичането му страната губи парите.

ЕК вече удържа 214 млн. евро от второто плащане и преведе само 439 млн. евро, като причината за задържане на сумата е същата като при третото плащане - неизпълнение на реформата за конституиране на новата антикорупционна комисия. 

ПОСТИГНАТО
Водещите мерки, обхванати от третото искане за плащане, включват забрана на нови инсталации за производство на електроенергия от каменни или лигнитни въглища, ограничаване на годишните емисии на CO2 за съществуващите централи за каменни и лигнитни въглища, възобновяеми източници за производство на електроенергия и съоръжения за съхранение и повишаване на привлекателността на здравната професия, изтъкват от ЕК.

