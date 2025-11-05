Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕК блокира 215 млн. евро заради провала "Антикорупция"

Брюксел даде на София срок от 6 месеца да създаде независима комисия

Днес, 14:44
България не може да си позволи лукса да губи евросредства...
България не може да си позволи лукса да губи евросредства...

Европейската комисия обяви официално, че замразява 215 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Решението е свързано с неизпълнението на ключов ангажимент - създаването на независима Комисия за противодействие на корупцията, уточни говорител на ЕК. 

Още през септември либералите от "Обнови Европа" настояха България да бъде наказана със спиране на евросредства заради превръщането на държавни органи в политически бухалки. Конкретният повод бе арестът на варненския кмет Благомир Коцев, който е от ПП - партия, член на европейското либерално семейство.

ЕК предупреди, че ще блокира средства за България, в началото на октомври. Сега Брюксел дава на София срок от 6 месеца, в които да създаде истински независима комисия "Антикорупция".

 

"Преосмисляне"

Миналия месец от Еврокомисията обявиха, че България е изпълнила 58 от 59 етапни цели по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), така че ще може да получи останалите средства. Ако всичко върви по план, можем да разчитаме на общо 2 млрд. евро от ПВУ в рамките на бюджетната година, обясни тогава вицепремиерът Томислав Дончев.

И поясни за неизпълнението: "България ще има шест месеца, за да преосмисли изцяло съществуването, кройката и начина на избор на Комисията за противодействие на корупцията". Според него това е трудна задача не само защото става дума за преговори с ЕК, но и за намиране на мнозинство в парламента, което да подкрепи такава реформа..

"Има разговори с ЕК не за ареста на конкретен кмет, а за работата на КПК. След решение на Конституционния съд от миналата година изискуемото мнозинство за избор на членовете на тази комисия е 120, а не 160 гласа. Това поражда въпроса в ЕК достатъчно ли е това да се избере политически независим състав на комисията. Ще имаме 6 месеца, за да преосмислим подхода. Към момента сигурно половината партии в НС са за закриване на комисията, защото тя се приема като инструмент за политически репресии. Когато коментираме, че трябва да е политически независима, първото предложение за председател беше Бойко Рашков", посочи Томислав Дончев. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ПВУ, замразени средства, Томислав Дончев

Още новини по темата

ЕК ще задържи 200 млн. евро от второто плащане по ПВУ
03 Окт. 2025

Либералите в ЕП настояват да се замразят парите за България заради кмета Коцев

24 Септ. 2025

Бюджетът ще получи инжекция от 4.4 млрд. лв. по ПВУ

11 Юли 2025

Кабинетът обеща по 1 млрд. лв. годишно за "безплатно" саниране

26 Юни 2025

Томислав Дончев: ИИ вече разтърсва пазара на труда
20 Юни 2025

България не приема ключов елемент на новия план на ЕК за отбраната
07 Март 2025

Безплатното саниране ще се довърши с пари от бюджета

01 Март 2025

Финансовият министър отказва да иска извънреден доклад за еврозоната
23 Яну. 2025

ЕК замразява временно плащането на 653 млн. евро на България
29 Ноем. 2024

Тръгва мегасхемата по ПВУ за батерии за съхранение на енергия

27 Юни 2024

Изборната спирала в Румъния заплашва милиарди евро от ЕС
20 Март 2024

ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС са се договорили за законодателните приоритети

08 Септ. 2023

Белгия резна 58 млрд. евро на Русия, плюс 191 млрд. евро спрени транзакции
27 Февр. 2023

Хр. Иванов: Ако сега няма кабинет, няма да има и след местните избори
13 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън