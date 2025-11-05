ЕК блокира 215 млн. евро заради провала "Антикорупция"

Европейската комисия обяви официално, че замразява 215 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Решението е свързано с неизпълнението на ключов ангажимент - създаването на независима Комисия за противодействие на корупцията, уточни говорител на ЕК.

Още през септември либералите от "Обнови Европа" настояха България да бъде наказана със спиране на евросредства заради превръщането на държавни органи в политически бухалки. Конкретният повод бе арестът на варненския кмет Благомир Коцев, който е от ПП - партия, член на европейското либерално семейство.

ЕК предупреди, че ще блокира средства за България, в началото на октомври. Сега Брюксел дава на София срок от 6 месеца, в които да създаде истински независима комисия "Антикорупция".

"Преосмисляне"

Миналия месец от Еврокомисията обявиха, че България е изпълнила 58 от 59 етапни цели по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), така че ще може да получи останалите средства. Ако всичко върви по план, можем да разчитаме на общо 2 млрд. евро от ПВУ в рамките на бюджетната година, обясни тогава вицепремиерът Томислав Дончев.

И поясни за неизпълнението: "България ще има шест месеца, за да преосмисли изцяло съществуването, кройката и начина на избор на Комисията за противодействие на корупцията". Според него това е трудна задача не само защото става дума за преговори с ЕК, но и за намиране на мнозинство в парламента, което да подкрепи такава реформа..

"Има разговори с ЕК не за ареста на конкретен кмет, а за работата на КПК. След решение на Конституционния съд от миналата година изискуемото мнозинство за избор на членовете на тази комисия е 120, а не 160 гласа. Това поражда въпроса в ЕК достатъчно ли е това да се избере политически независим състав на комисията. Ще имаме 6 месеца, за да преосмислим подхода. Към момента сигурно половината партии в НС са за закриване на комисията, защото тя се приема като инструмент за политически репресии. Когато коментираме, че трябва да е политически независима, първото предложение за председател беше Бойко Рашков", посочи Томислав Дончев.