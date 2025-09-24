Либералите в ЕП настояват да се замразят парите за България заради кмета Коцев

Либерални евродепутати искат Брюксел да спре плащанията към България, след като властите в страната арестуваха кмета на Варна Благомир Коцев, принадлежащ към тяхното политическо семейство, съобщи "Политико".

В писмо до Европейската комисия председателят на либералната група Renew Europe, Валери Айер, обвини българското правителство, че използва независимия антикорупционен орган на страната като оръжие срещу политическите си опоненти.

„Най-тревожното доказателство за тази институционална подмяна е лишаването от свобода на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна“, заяви тя.

Коцев, който е от същото политическо семейство като Айер, беше арестуван в средата на юли, след като властите го обвиниха в присвояване на публични средства. Задържането предизвика вълна от протести в България. Снощи софийският Апелативен съд потвърди ареста му и решението му окончателно. Снощи след делото, което продължи над 7 часа, ПП съобщи, че в четвъртък - 25 септември, партията ще се присъедини към протеста на "Боец" пред централата на ДПС-НН в София на ул."Врабча". "Боец" и ПП обвиняват за задържането на Благомир Коцев и двама общински съветници Делян Пеевски.

Еврокомисията в момента оценява дали да отпусне 653 милиона евро на София като част от механизма за финансиране след Covid, известен като План за възстановяване и устойчивост. Плащанията са обвързани с реформи в области като демокрация, екологични цели и цифрова политика.

Досега България е получила 1,37 милиарда евро от общо 6-те милиарда, отпуснати ѝ от Комисията. С напредъка по договорените етапи страните могат да подават заявки за средства. Всички средства трябва да бъдат усвоени до края на 2026 г.

Създаването на независимата Антикорупционна комисия беше едно от условията на ЕС, за да получи България средства за възстановяване. Но според Айер, сега правителството я „подменя“, за да атакува политическите си опоненти.

„Етап, създаден да гарантира институционална независимост, се превръща в оръжие за неутрализиране на демократично избраната опозиция чрез политизирано прилагане — директна атака срещу демократичните ценности, върху които се гради нашият европейски проект“, написа тя.

Правителството на България се ръководи от ГЕРБ, член на Европейската народна партия, припомня "Политико".

Оценката на заявката за плащане, подадена в края на юли, продължава „в тясно сътрудничество с българските власти и ще излезем с мнение в надлежния срок“, заяви говорител на Комисията.

Говорителят отказа да коментира ролята на Антикорупционната комисия, докато оценката е в ход.