ЕК ще задържи 200 млн. евро от второто плащане по ПВУ

Европейската комисия е приела, че България е изпълнила 58 от 59 етапни цели по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/. Затова ще задържи 200 млн. евро от поисканото от България второ плащане. Със сигурност ще получим 440 млн. евро.

Това стана ясно от изявление на вицепремиера Томислав Дончев в МС. Дончев обяви и добра новина - страната ни е подала искане за трето плащане. То е за 1.6 млрд. евро и ако се получи до края на декември, каквито са очакванията, ще повлияе положително върху размера на дефицита.

Единствената неизпълнена цел по второто плащане е свързана с Комисията за противодействие на корупцията. След решение на Конституционния съд от 2024 г. е взето решение, че изборът не може да става с 2/3 от депутатите, а с обикновено мнозинство. Според ЕК обаче това не дава достатъчно гаранции, че комисията е политически независима.

България ще има шест месеца, за да преосмисли изцяло съществуването, кройката и начина на избор на КПК, каза Дончев. Според него това е трудна задача не само защото става дума за преговори с ЕК, но и за намиране на мнозинство в парламента, което да подкрепи една нова логика на съществуването и работата на КПК. Той припомни, че поне половината партии в НС са внесли предложения за закриването на тази комисия, която се приема като средство за политическа репресия. Ако страната ни не изпълни задоволително тази част от поетия ангажимент за реформи, ще загуби окончателно задържаната сума от 200 млн. евро.

Новината за временно замразяване на парите със сигурност е била неприятна за кабинета. Преди броени дни Томислав Дончев бе категоричен, че няма риск за замразяване на целия план за възстановяване. Дончев направи този коментар, след като либерални депутати, част от което политическо семейство е и Продължаваме промяната, поисаха в писмо до Европейската комисия да замрази второто плащане по плана за възстановяване с аргумент неизпълнени реформи. В коментара си Дончев обаче намекна, че подаденият сигнал ще има последствия и правителството няма да подчинява. Либералите изтъкнаха в искането си до ЕК, че е недопустимо независимият антикорупционен орган КПКОНПИ да се използва като бухалка за политически саморазправи като ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

Лошата новина за замразяване на част от парите идва с добра новина за третото плащане. Страната ни е подала искането за третото плащане, като е изпълнила всички 70 цели за него. То възлиза на солидните 1.6 млрд. евро. Ако бъде получен в рамките на годината, този транш ще повлияе значително на бюджета. В момента сериозен дял от дефицита, натрупан към август месец, идва именно по линия на европейските фондове. При тях направените разходи дотук бяха значително повече от получените суми и това генерира сериозен минус от 1.8 млрд. лв.

Финансовият министър Теменужка Петкова каза, че до момента от първото плащане са разплатени 1.8 млрд. евро. Още половин милиард са разплатени от бюджета. Задържаните 200 млн. евро от второто плащане няма да се отразят на бюджетния дефицит. Ако всичко върви по план, можем да разчитаме на 2 млрд. евро от ПВУ в рамките на бюджетната година, каза Дончев.