Пари по ПВУ свиха недостига в хазната до 2.8% през ноември

Бюджетните разходи продължават да нарастват по-бързо от приходите

Днес, 17:35
Илияна Кирилова

Дефицит в хазната от 6.181 млрд. лв., което е 2,8% от прогнозния БВП, отчете Министерството на финансите в края на ноември.

Припомняме, че по план 2025 г. трябва да завърши с бюджетен дефицит не повече от 3% от БВП. Този таван почти беше достигнат в края на октомври, когато МФ отчете недостиг в хазната от 6.590 млрд. лв., което 2.98% от БВП. През ноември обаче бяха преведени 860 млн. лв. от Европейската комисия по Плана за възстановяване и устойчивост и това е спомогнало за свиване на дефицита до 2.8% на фона на по-слабо изпълнение на капиталовите разходи. Очаква се полученото на 29 декември трето плащане по ПВУ в размер на 1.4 млрд. евро да помогне допълнително за намаляване на дупката в хазната в края на 2025 г.

Приходите по консолидираната фискална програма към ноември 2025 г. са в размер на 75.413 млрд. лв., което представлява 83,5% от годишния разчет. Те нарастват с 15,6% (10.182 млрд. лв.) спрямо същия период на 2024 година, което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години, подчертават от МФ.

От данъци и осигуровки постъпленията са в размер на 61.391 млрд. лв., което с 8 млрд. лв. повече или ръст от 15%. От неданъчни приходи - такси, концесии, продажби на въглеродни квоти и държавна собственост, са събрани 21,7% повече (1.935 млрд. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 246,9 млн. лева.

Разходите към ноември 2025 г. възлизат на 81.594 млрд. лв., което е 84,4 % от годишните разчети. Те нарастват с по-голям темп приходите - в сравнение с ноември миналата година са с 11.470 млрд. лв. (ръст от 16,4 %). Нарастване на разходите спрямо миналата година има основно на социалните плащания, в това число и пенсии, както и на разходите за персонал и капиталови разходи. Значителен е и ръстът на разходите по сметките за средства от ЕС, основно инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, посочват от МФ.

В края на ноември размерът на фискалния резерв е 20.603 млрд. лв., от които  16.409 млрд. лв. са депозити в БНБ и банки и 4.193 млрд. лв. вземания от европейските фондове за сертифицирани разходи и аванси.

