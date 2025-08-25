Новопоетият дълг от правителството вече достигна 16.5 млрд. лв.

Правителството изтегли днес нов заем от 300 млн. лв. от вътрешния пазар, с което новопоетият държавен дълг от началото на годината достигна рекордните 16.5 млрд. лв.

Министерството на финансите обяви, че е пласирало 3-годишни ДЦК за 300 млн. лв. на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2,40% и се похвали, че това е най-ниската доходност постигана за този тип емисии.

Това е десетият аукцион за пласиране на държавен дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 г., с което бе набран нов дълг за 2,4 млрд. лв. Паралелно с това финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари. През април бяха пласирани облигации за 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли - за 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

Така, от началото на годината страната ни е поела нов дълг в размер на близо 16,5 млрд. лева. Сумата на новия дълг е значително по-висока от необходимите средства за покриване на планирания бюджетен дефицит от 6.4 млрд. лв. плюс изплащането на стар дълг, чиито падежи са през тази година. По тези две пера на правителството са нужни около 12 млрд. лв. Управляващите обаче заложиха рекорден нов дълг в бюджета за тази година от 18,9 млрд. лева.

Разликата от близо 7 млрд. лв. ще бъде използвана за капитализацията на десетина държавни дружества, сред които ББР, БЕХ, Напоителни системи, Терем и др. Възможно е обаче част от допълнителния дълг да отиде за покриване на по-голям от планираните 3% дефицит в бюджета.

Държавата налива 7 млрд. лв. в БЕХ, ББР, "Терем" и още 7 дружества С проектобюджета правителството срамежливо прокарва потресаващ план - наливане на колосални средства в 10 държавни предприятия от най-различни сфери. Става дума за повече от 7 млрд.

Дефицитът в бюджета за тази година ще достигне 5-6%, вместо заложените 3%, ако бъдат изпълнени всички планирани разходи, прогнозира днес пред БНТ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Той напомни, че част от данъчните приходи за тази година са планирани "абсолютно пожелателни" и дори добрата работа на НАП и Агенция Митници по събирането им не може да запуши дупката в бюджета.

Според финансиста страната ни ще се възползва от дерогацията за военните разходи и по този начин ще надвиши недостига в хазната до 4-4.1%, без това да се счита от Брюксел за свръхдефицит. Вероятно ще бъдат направени и известни спестявания от капиталовите разходи, като вече имало данни, че не се разплащат някои от тези разходи.

Припомняме, че най-актуалните данни на МФ за изпълнението на бюджета са за месец юни. Тогава бе отчетен дефицит от 3.353 млрд. лв., което е 1,5% от прогнозния БВП. Очаква се през втората половина на годината този недостиг да се увеличи, защото тогава традиционно се разплаща по-голямата част от планираните разходи.

"По това време на годината - края на август, началото на септември, основният въпрос вече не е как се представя този бюджет, а какво се случва с бюджета за следващата година", отбеляза Дацов. Той настоя, че е време правителството да представи приоритетите си за Бюджет 2026, чиято техническа рамка трябва да бъде готова до края на септември.

Според Дацов бюджетната политика не може да продължава по сегашния път, защото "ще катастрофира". "Има две възможни решения - оптимизиране на разходите или увеличение на данъците", каза Дацов.

По думите му ситуацията е тревожна, защото индустрията ни се забавя, докато числеността на заетите в бюджетната сфера и тяхната издръжка расте, въпреки намаляването на населението.