Служебният кабинет е сменил в последния момент шефовете на ключова фирма

Отнето е пълномощното на прокуриста, ще има проверка на ремонтите на язовири

05 Май 2026
Стената на язовир "Бели Искър" също е в списъка за спешни ремонти.
Стената на язовир "Бели Искър" също е в списъка за спешни ремонти.

Служебното правителство е предприело промени в ръководството на държавното дружество “Монтажи”, на което бяха възложени ремонтите на язовири. Прекратени са правомощията на прокуриста, разпореден е външен одит за изпълнението на всички договори, особено на тези, свързани с ремонтите на язовирите. Това става ясно от изчакващи да бъдат вписани документи по партидата на дружеството.

Преди дни заместник-председателят на групата на “Прогресивна България” Слави Василев обяви, че около 120 млн. евро са били иззети от печалбата на ВМЗ и пренасочени към “Монтажи”, където тази сума “изтича”. Василев не даде никакви подробности за странните трансакции и по чие нареждане са се случили. 

От внесените в Търговския регистър документи става ясно, че на 23 април съветът на директорите на ДКК е направил промени в устава на “Монтажи”. Намалени са от петима на трима членовете на съвета на директорите. Освободени са Никола Начев, Савка Рокоманова, Александра Сарийска, Георги Христов и Росен Крумов, а до провеждането на конкурси за временни директори са назначени Владислав Михов, Александър Стоименов и Мария Иванова. Променени са точки от устава, уреждащи придобиване и разпореждане с акции в други дружества, като е предвидено това да става изрично след одобрение на едноличния собственик на капитала - ДКК (Държавната консолидационна компания). 

Новото ръководство на “Монтажи” е провело заседание броени дни след назначаването си - на 29 април, като е избрал за изпълнителен директор Владислав Михов. На същото заседание е взето решение за прекратяване на пълномощното на прокуриста на дружеството Донко Узунов, както и за възлагане на външен одит за установяване на състоянието на дружеството. Ръководството е взело решение и за преглед на всички договори, свързани с ремонти на язовири, от 2020 година насам. 

Както “Сега” писа, “Монтажи” във финансовите си отчети редовно е декларирало големи вземания.  За 2024 г. вземанията са в размер на 151.67 млн. лв. Фирмата е на загуба от 5.1 млн. лв.  


 

