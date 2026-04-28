Кабинетът "Радев" ще прави общо Министерство на културата и туризма

Фалшива подписка предизвика брожения в културните среди

28 Апр. 2026
Не е ясно откъде протестиращите артисти са научили за номинирането на известния продуцент Евтим Милошев за министър на културата.
"Прогресивна България" обсъжда сериозна реформа в администрацията и първата стъпка ще е сливането на Министерствата на културата и на туризма в едно. Това съобщи "Травелнюз", като цитира хора от партията на Румен Радев. Паралелно с това се появи и друга новина, която се оказа фалшива - че бившият служебен министър на туризма Евтим Милошев е номинация за ресора "култура" в бъдещия кабинет на Радев. И двете вести предизвикаха бурни реакции. 

 

Разнобой

“Категорично сме против - от две слаби и бедни министерства няма да стане едно богато и силно”, коментира пред TravelNews Георги Щерев, шеф на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Според Щерев има да се решават специфични неща в туризма - визови въпроси, липсата на кадри, ДДС за ресторантите.

“Такова обединение на двете министерства е абсурдно. Те не могат музеите да оправят, а пък сега ще оправят и туризма”, смята Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма”.

Други в бранша подкрепят обединяването. Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти смята идеята за сливането за разумна и логична, защото двата сектора имат много общи дейности, събития, фестивали. "Министерството на туризма е само една администрация, от която нищо не зависи, всички нерешени проблеми в туризма са свързани с други министерства", казва Стоева пред "Травелнюз". 

 Зам.-председателят на Националния борд по туризъм Мартин Захариев коментира, че в други държави, вкл. и в Турция, съвместната работа дава резултат с добър и общ маркетинг и реклама и в двете сфери, а в някои страни са културата и туризмът дори са под една "шапка" със спорта. “Важно е бъдещият лидер на Министерството на културата и туризма да е с визия  кураж и да има подкрепата и на двата сектора", категоричен е Захариев.

Междувременно се появиха слухове и че новият обединен пост ще се даде на Евтим Милошев. Срещу номинацията му до медиите бе изпратено гневно отворено писмо, подписано от над 100 известни и не толкова популярни представители на изкуствата и творческата индустрия в България. Впоследствие обаче неколцина от цитираните в писмото културни дейци съобщиха, че не са подписвали нищо и не знаят за подобна инициатива, а подписката е фалшификат.

 

Сред подписалите писмото протест са група Остава, Любо Киров, Влади Ампов, Камелия Тодорова, ансамбъл Софийски солисти, Burgas Summer Live - Фестивал, Елен Мюзик, Ева Квартет, Ивентим.БГ Европейски Музикален Фестивал Варна, Пловдив Джаз Фестивал, Varna Jazz Days фестивал, Филм Фест Варна, Издателство Дъбови листа, Чайка Арт и др.
