Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Биткойнът се срина

Криптовалутата загуби 18% за четири дни

Днес, 12:27
Инвеститорите в биткойн започнаха да разпродават
ЕПА/БГНЕС
Инвеститорите в биткойн започнаха да разпродават

Цената на биткойна падна под 60 000 долара – най-ниското ниво от октомври 2024 г., точно преди избора на Доналд Тръмп, който я изстреля до рекордно високо ниво. Снощи електронната валута отбеляза спад от около 6% до 59 7709 долара, предаде АФП. Само за последните четири дни сривът е с над 18%. Биткойни за над 1 милиард долара са били продадени през последните 24 часа.

Изборът на Тръмп, ревностен защитник на криптовалутите, за втори мандат в Белия дом през ноември 2024 г. предизвика вълна от ентусиазъм в сектора и цената на биткойн се изстреля до почти 110 000 долара.

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни, според Ема Бернау, консултант в Eurosagency. Изненадваща продажба от страна на Strategy – един от най-известните корпоративни притежатели на биткойни, разклати доверието. Компанията разкри, че е продала 32 биткойна на стойност 2.5 млн. долара от резервите си, което е първата подобна продажба от няколко години насам.

„Въпреки че сумата беше минимална, символичното значение е значително. Пазарът като цяло считаше, че Strategy няма намерение да продава своите биткойни и ще продължи да ги натрупва, независимо от пазарните условия“, заяви Бернау. Тя каза, че дългосрочните инвеститори могат да разглеждат спада като възможност за покупка, и посочи няколко потенциални благоприятни фактора, включително напредъка в законодателството на САЩ за подкрепа на сектора на криптовалути.

Засега обаче прогнозата не се оправдава - няколко часа по-късно BlackRock ETF продаде биткойни за над 213 млн. долара.

Сривът засегна и останалите криптовалути - Zcash загуби 50% от стойността си за последните 24 часа. Zcash, дълго време позиционирана като водеща криптовалута, фокусирана върху поверителността, се сблъска със значителни пазарни сътресения в началото на юни 2026 г. след разкриването на критична уязвимост в защитения си пул Orchard. Грешката, присъстваща от активирането на пула през 2022 г., повдигна въпроси за сигурността на защитените транзакции, въпреки бързите усилия за отстраняване от страна на разработчиците. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

биткойн

Още новини по темата

Китай предупреди, че криптовалутите са незаконни в страната
07 Февр. 2026

Сривът на биткойна повлече целия пазар за криптовалути
06 Февр. 2026

САЩ искат да "копаят" криптовалути в Запорожката АЕЦ
26 Дек. 2025

Цената на биткойна се срина под 90 000 долара
18 Ноем. 2025

Биткойнът мина психологическата граница от $120 000
14 Юли 2025

Биткойнът надхвърли рекордна цена от 112 000 долара
10 Юли 2025

Скандал с биткойни за 40 млн. евро разтърси Чехия
03 Юни 2025

Чешката централна банка се готви да инвестира в биткойни
29 Яну. 2025

Руски компании вече използват биткойн за международни плащания
26 Дек. 2024

Биткойнът премина и границата от 100 000 долара
05 Дек. 2024

Биткойнът изпраща един от най-нестабилните си месеци
28 Ноем. 2024

Биткойнът е на крачка да достигне 100 000 долара

21 Ноем. 2024

Криптопазарът се възстановява след спада
07 Авг. 2024

Криптовалутите се върнаха към растеж
27 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса