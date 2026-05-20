Окичиха ветерани на културата и изкуствата с отличия „Златен век“

Както всяка година в навечерието на 24 май, бяха връчени наградите „Златен век“ – най-високото отличие на Министерството на културата, присъждано на изтъкнати личности с изключителен принос към българската култура и духовност. В продължение на повече от два часа в Балната зала на Националната галерия „Двореца“ тази вечер министърът на културата Евтим Милошев връчваше знаците на признание на изявени творци и дейци на културата.

Сред наградените с най-високата степен на приза – огърлие „Златен век“, бяха първият директор на НИМ акад. Васил Гюзелев – един от най-значимите български медиевисти (по случай 90-годишнината му), композиторът и диригент Любомир Денев (за 75-годишнината му), актьорът и режисьор Валентин Ганев (по повод 70-годишнината му). „Всичко е прекрасно, само не и възрастта, на която получавам това признание“, пошегува се Ганев, приемайки приза. Сред удостоените със „Златен век“ – огърлие, бяха още 93-годишната писателка и сценарист Рада Москова, като призът бе приет от сина ѝ Теди Москов, който обясни, че тя е на легло, пианистката и педагог Борислава Танева, както и посмъртно – големият певец, композитор и поет Михаил Белчев. Неговата награда беше приета от съпругата му, актрисата Кристина Белчева, която се извини, че синът им Константин Белчев не присъства, тъй като в момента очаква раждането на своя син – Михаил Белчев-младши.

Отличени със „Златен век“ – звезда и грамота, бяха архитектите Белин Моллов и Иван Генов, композиторът Милко Коларов, 91-годишната актриса Мара Чапанова, театроведите Богдана Костуркова и Борислав Петранов, както и кинорежисьорът Костадин Бонев.

С почетния знак „Златен век“ – златен печат на цар Симеон Велики, бяха удостоени редица културни и музейни дейци като поета Атанас Капралов – директор на Националния литературен музей, Пламен Мадемов, архитектите Слави Славов и Владимир Рачев, режисьорът Илиян Джевелеков, проф. Александър Донев, проф. Иво Драганов, Пламен Иванов – историк и археолог, и композиторът Георги Петков. Сребърен печат на цар Симеон Велики бе отреден за реставратора Илинка Чергарова, куратора Иво Милев, композиторката Дора Драганова, хореографите Васил Радев и Олеся Пантикина.

Плакети „Принос в развитие на културата“ получиха дипломати и културни дейци, сред които Искра Ангелова и Десислава Чакърова за работата им по международното културно сътрудничество и опазването на културното наследство, както и Стоянка Тенова-Илчевска – директор на Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка, Мартин Иванов Младенов (DJ Marti G), поп певицата Румяна Коцева, композиторът Стефан Славов. Отличен беше и Националният литературен музей по повод 50-годишнината от създаването му.

Министърът на културата Евтим Милошев пожела на лауреатите да бъдат здрави и да продължават да творят, защото културата и културният процес не са зависими от времето, възрастта и мястото, а са израз на процес, който всеки от тях носи. Церемонията завърши с традиционна обща снимка на всички наградени творци и общественици, чието дело продължава да съхранява и развива българския духовен живот.