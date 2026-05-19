Валентин Ганев стана най-добър актьор за Източна Европа и Балканите

Филмов фестивал и международна академия награждават българина за уникалния му отпечатък в киното и театъра

Днес, 11:07
Стефан Н. Щерев
Валентин Ганев има ярко присъствие както на екрана, така и на театралната сцена.

Българският актьор и режисьор Валентин Ганев е удостоен с престижното отличие за най-добър актьор (SEE Film Actor 2026) от ръководството на Фестивала за филми от и за Югоизточна Европа (South-East European Film Festival Paris-Berlin-Washington) и председателството на Academia Balkanica Europeana – международна академия за изкуство, наука и култура в региона. Новината съобщи самият Валентин Ганев пред БТА.

Актьорът е отличен заради „изключителния си творчески принос във филми, сред които „Изток-Запад“ (1999), „Иконата“ (2005), „Хъшове“ (2006), J'étais à Nüremberg (2010), и е оставил уникален отпечатък върху европейската кинематография и театър“, посочва се в посланието до Валентин Ганев от Йордан Плевнеш – председател на филмовия фестивал, и Фабрис Д’Алмейда – почетен председател на форума.

Те припомнят, че сред лауреатите на престижната награда, основана при първото издание на фестивала през 2011 г., са българските актьори Цветана Манева и Руси Чанев, както и техни колеги от други държави от региона като Мики Манойлович (Сърбия), Мето Йовановски (Северна Македония), Йон Карамитру (Румъния) и др.

Валентин Ганев е роден на 7 април 1956 г. в Русе. Завършил е Националния институт по кинематография „Сергей Герасимов“ (ВГИК) в Москва през 1981 г. в класа на легендарния режисьор Сергей Бондарчук. Изявите му както на екрана, така и на сцената се оценяват високо и от специалистите, и от публиката.

Той се е снимал в повече от 90 филмови продукции – български и международни, сред най-известните от които са „Суламит“ на Христо Христов, „Нещо във въздуха“ на Петър Попзлатев, „Козият рог“ на Николай Волев, „Хиндемит“ на Андрей Слабаков, „Зад кадър“ и „Врагове“ на Светослав Овчаров, „Досието Петров“ на Георги Балабанов, „Версенжеторикс“ на Жак Дорфман, „Чифликът на чучулигите“ на братя Тавиани, „Белгийският крал“ на Питър Бросенс и Джесика Удуърд, сериалите „Патриархат“, „Дървото на живота“, „Белези“ и много още.

Работил е в Драматичен театър – Перник, Драматичен театър „Сълза и смях“, театър „София“, Малък градски театър „Зад канала“. От 1996 г. е в трупата на Народен театър „Иван Вазов“. Изиграл е над 60 големи театрални роли, между които Бил Старбък в „Човекът, който прави дъжд“ от Ричард Неш, професор Хигинс в „Пигмалион“ от Бърнард Шоу, Актьора в „На дъното“ по Максим Горки, Франсоа във „Вечеря за глупаци“ от Франсис Вебер, Контрабасистът в „Контрабасът“ от Патрик Зюскинд, Малволио в „Дванайсета нощ“, Глостър в „Крал Лир“ и Полоний в „Хамлет“ от Уилям Шекспир, Чиголоти в „Кралят елен“ от Карло Гоци, Владиков в „Хъшове“ по Иван Вазов, Боркман в „Юн Габриел Боркман“ и Верле в „Дивата патица“ от Хенрик Ибсен, Капитанът в „Бащата“ от Аугуст Стриндберг, Командорът в „Дон Жуан“ от Молиер, Гаев във „Вишнева градина“ от Чехов, Аздак в „Кавказкият тебеширен кръг“ от Бертолт Брехт, Никола Гешев в „Гео“ от Христо Карастоянов, Лаймън Фелт в „Спускане от връх Морган“ от Артър Милър, Креон в „Медея“ по Еврипид и т.н.

Валетин Ганев е носител на три награди „Аскеер“ за водеща мъжка роля – за проф. Хигинс в „Пигмалион“  (1998), за моноспектакъла „Контрабасът“(2001) и за Лаймън Фелт в „Спускане от връх Морган“ (2019), както и на две награди „Икар“ – за „Контрабасът“ (2001) за водеща роля и за поддържаща като Никола Гешев в „Гео“ (2016). Малцина са актьорите у нас, които биха могли да се похвалят с подобна колекция. Повече статуетки от него засега са инкасирали само Деян Донков и Мариус Куркински.

