Михаела Маринова сбъдва мечта с ролята на Лайза Минели от "Кабаре"

Валентин Ганев постави незалязващия мюзикъл в Музикалния театър

Днес, 20:40
Михаела Маринова и Боян Арсов във фотосесия за спектакъла
THE TRACKERS
След първите срещи с публиката на мюзикъла "Кабаре" от Джон Кандер в Националния музикален театър на 28, 29 и 30 ноември, спектакълът в режисьорската интерпретация на големия актьор Валентин Ганев ще има още премиерни представления утре, 2 декември, както и поради огромния интерес – и на 6 декември (вместо спектакъла "Кралете на валса"). В представлението навръх Никулден в главните роли ще участват специалните гости – поп звездата Михаела Маринова като ексцентричната кабаретна артистка Сали Боулс, обезсмъртена от Лайза Минели във филма на Боб Фоси, и пеещият актьор от Сатиричния театър Боян Арсов като Церемониалмайстора – домакин на скандално известния берлински локал "Кит Кат Клуб". Преди това утре вечер Сали и Церемониалмайстор ще бъдат солистите на оперетата Яна Стефанова и Георги-Маноел Димитров.

С образа на Сали Боулс Михаела сбъдва своя голяма мечта. "Михаела Маринова прави забележителна нова стъпка в своята кариера, като влиза в главната роля на Сали Боулс в продукцията "Кабаре" на Националния музикален театър.Този дебют в света на мюзикъла отдавна е мечта за нея, още повече, че Михаела взе и диплома за музикално-сценична режисура от Националната музикална академия", отбелязват от Virginia Records.

"Да играя в мюзикъл е зов на душата ми от много време. Тайничко съм чакала да дойде този момент и съм вярвала, че моята роля ще ме намери. Ето я – Сали Боулс. "Кабаре". Играя героиня, която усещам близка. Приличаме си – тя е емоционална, свободолюбива, борбена, влюбена в живота като в детска игра. Благодаря на Националния музикален театър за поканата да бъда техен гост. Партнирам си със страхотни колеги, с деликатен и умен режисьор – Валентин Ганев, от когото уча уроци и с помощта на когото овладявам и актьорската част на ролята", споделя Маринова. "Още асимилирам случилото се", написа във Фейсбук тя след дебюта си в първа театрална роля.

В спектакъла Михаела Маринова и Яна Стефанова ще се редуват с още две актриси от Музикалния в корсета и жартиерите на Сали: Илона Иванова и Боряна Йорданова. Церемониалмайстори освен Георги-Маноел и Боян Арсов ще бъдат и Денис Бояджиев и Александър Панайотов. Две от най-опитните прими на Оперетата – Добрина Икономова и Олга Динова, в различни представления ще се изявяват като Г-жа Шнайдер.

"Кабаре" е един от култовите мюзикъли в историята на жанра. В центъра на спектакъла е английската кабаретна звезда Сали Боулс – образ, който оживява на сцената чрез харизмата и таланта на една от най-ярките млади певици у нас, известна с безкомпромисните си вокални изпълнения и умението да се превъплъщава в различни сценични образи. Сали на Михаела ще владее сцената не само с перфектните си вокални умения, но и с шоу блясък и съвременно женско обаяние. Боян Арсов от своя страна пък е актьор с впечатляващо сценично присъствие и силен драматичен, но и комичен заряд. Той изгражда сложен и магнетичен образ – усмивка, зад която се крият и хумор, и безпокойство, и духът на една променяща се епоха.

Краят на 20-те и началото на 30-те години в Берлин са време на блясък и разруха, на безгрижие и страх. Ваймарската република (1919–1933) е период на дълбоки противоречия. След поражението на Германия в Първата световна война обществото се колебае между демократични устои и икономическа нестабилност, между нови свободи и надигащи се крайни движения. Именно тогава Берлин се превръща в космополитна столица на изкуството, музиката и театъра. В кабаретата и нощните клубове на Берлин кипи експериментаторски дух. Джазът и танците идват от Америка, а артистите смело играят с идентичността, пола и сексуалността. Кабарето се превръща в място на свободно слово, ирония и политическа сатира. Под ярките светлини обаче дебне сянката на радикализацията – на улицата вече марширува нацизмът…Този сблъсък е не само исторически разказ за Германия през 30-те, но и вечен урок за крехкостта на демокрацията и опасността от безразличие към политическите промени.

"Кабаре" е гротесков спектакъл за едно общество, което се смее, пее и позира, докато светът навън се плъзга към авторитаризъм. Живеем в глобална версия на този морален парадокс – танцуваме, докато сцената под нас се нагрява и тресе", споделя за своя прочит Валентин Ганев – режисьор и постановчик.

Създаден по пиесата "Аз съм камера" на Джон ван Дрютен (1951), "Берлинските разкази" и романа "Сбогом на Берлин" на Кристофър Ишъруд (1945), с музика на Джон Кандер, текстове на Фред Ебб и либрето на Джо Мастърофф, световноизвестният мюзикъл е носител на осем награди "Тони" и вдъхновение за легендарния филм на Боб Фоси с Лайза Минели в ролята на Сали Боулс – изпълнение, превърнало се в икона на сценичното и филмовото изкуство.

Това е третата постановка на мюзикъла на сцената на Музикалния театър от 1981 г. насам – доказателство за непреходността и силата на това произведение, което продължава да провокира и вълнува поколения зрители, посочват от екипа.

Двата може би най-популярни музикални хита от култовия филм от 1972-ра – Mein Herr и Maybe This Time, не са включени в спектакъла поради ограничения в договора за авторските права на мюзикъла. За сметка на това има други, не по-малко забележителни музикални номера. "Тези два хита ги няма, но публиката ще види два други хита, не по-лоши, даже напоследък ми се струва, че са и по-добри", изтъква режисьорът Валентин Ганев пред БТА. 

От Националния музикален театър припомнят някои любопитни факти за най-известната версия на мюзикъла – филма на Боб Фоси. Така например, Лайза Минели се явява още в тийнеджърска възраст на прослушване за ролята на Сали в първата бродуейска постановка, играна повече от 1000 пъти. Предпочетена е друга актриса, английската старлетка Джил Хауърт. Когато шоуто се пренася в Лондон, ролята е поверена на Джуди Денч, но когато я прослушват за филмовата версия на мюзикъла, някои са на мнение, че е "твърде талантлива", за да изиграе повърхностната Сали Боулс. Може би заради описанието на героинята от романа: "Въпреки че пееше лошо, без никаква изразителност, и че ръцете й висяха небрежно отпуснати встрани, представлението й беше по свой начин сполучливо заради стряскащата й външност и абсолютния й непукизъм за реакциите на хората…".

Легендарният първи изпълнител на ролята на Церемониалмайстора Джоел Грей пък е бил нежелан за филма от Боб Фоси. Сценичната му енергия се струвала на режисьора твърде театрална за киното. Продуцентите обаче налагат участието на Грей направо ултимативно. На пробите той впечатлява с точността, контрола и зловещото си, почти андрогинно присъствие. Джоел Грей става един от малцината спечелили и наградата "Тони", и "Оскар" за една и съща роля. Именно онова, което Фоси първоначално смятал за "твърде сценично", се превръща в ключов елемент от стилистиката на филма – дистанцираното, гротескно присъствие на персонажа, който наблюдава и коментира разрухата на света извън кабарето подобно хор в антична гръцка трагедия.

Солистите, хорът, балетът и оркестърът на Националния музикален театър, под диригентството на Юли Дамянов и Георги Милтиядов ще потопят зрителите в блясъка и сенките на "Кит Кат Клуб" – свят, в който смехът е маска, а всяка песен е предупреждение.

Сцена от новото "Кабаре" на Музикалния театър.
НМТ Стефан Македонски Сцена от новото "Кабаре" на Музикалния театър.
НМТ Стефан Македонски
НМТ Стефан Македонски
НМТ Стефан Македонски
НМТ Стефан Македонски
НМТ Стефан Македонски
НМТ Стефан Македонски
НМТ Стефан Македонски
