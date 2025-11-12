Елвис, "Стоунс", "Металика" и U2 звучат в българския мюзикъл Rock Sensation

Над 60 класики на рока ще чуем в мюзикъла, представен от Националния музикален театър "Стефан Македонски", Rock Sensation. Българският спектакъл ще има първа среща с родната публика на 25 януари догодина, след което отново тръгва на турне в Европа. Мюзикълът вече покори Европа: играе е пред разпродадени зали в Ротердам, Амстердам, Гент и Антверпен, пишат организаторите.

"Rock Sensation - Договорът" съчетава исторически достоверни факти, свързани с музиката, изпълнителите, групите, теченията и стиловете в интригуващ разказ, който си служи с всички познати арт форми без ограничения. Кинематографични визуализации, симфоничен оркестър, рок банда, балет, вдъхновяващ декор и плейлист, докосващ всеки посетител дълбоко и лично. Музикалната селекция e дело на радиоводещия Краси Москов, който е и консултант на сценария. Песните ще бъдат изпълнени от специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров и със специалното участие на солистите на Националния музикален театър Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев. Общо над 50 артисти ще бъдат на сцената.

Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес. Разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант. Ще звучат на живо над 60 парчета, сред които Maybellene на Чък Бери; Lucille на Литъл Ричард; A Little Less Conversation на Елвис Пресли, Come Together на "Бийтълс"; Voodoo Child на Джими Хендрикс; Sympathy for the Devil на "Ролинг Стоунс"; Highway to Hell на AC/DC, Wanderwall на Oasis; Enter Sandman на "Металика"; Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me на U2 и др.

"Опитали сме се да съберем най-добрите световни рок групи и песни, които всеки един от нас със сигурност е чувал поне веднъж. Аранжиментът и изпълненията на нашата рок група и оркестър ще пренесат зрителите в един друг свят", споделя режисьорът и автор на спектакъла Николай Йорданов.