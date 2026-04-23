Дарина Радева е още в масовката на Народния, а не в главна роля

Александра Свиленова и Кремена Славчева са във водещите женски образи в „Скъперникът“ на Молиер и Слободан Унковски

Днес, 17:48
Ето ги двете актриси, които ще споделят ролята на Мариана: Александра Свиленова (вляво) и Кремена Славчева.
Стефан Здравески
Младите актриси Александра Свиленова (Лита от филма „Гунди“) и Кремена Славчева (момичето от спектакъла „Хага“) ще са двете изпълнителки на главната женска роля – Мариана, в „Скъперникът“ от Молиер – комедията, която световноизвестният интерпретатор на класицизма, режисьорът от Северна Македония Слободан Унковски, поставя в Народния театър. Александра ще е Мариана в групата на Валентин Ганев като Скъперника, а Кремена – в групата на Георги Мамалев. Любопитно е, че точно тези талантливи актриси са изборът и на Диана Добрева за главните роли на двете сестри, вплетени в съдбовен любовен триъгълник, в нейната нова постановка „Малката Англия“.

Както „Сега“ вече писа, режисьорът Унковски подготвя два пълни състава от актьори, които ще бъдат едновременно на сцената във всяко представление и ще си „подават топката“, като играят в различни стилистики. В единия скъперникът Арпагон ще бъде Валентин Ганев, а в другия в образа ще се превъплъти Георги Мамалев. Ще има и трета група от млади актьори, която ще гравитира ту към единия, ту към другия лагер, но нейната същност засега не се разкрива напълно. Именно в тази група участва и Дарина Радева – дъщерята на доскорошния президент и сегашен партиен лидер Румен Радев.

В Народния театър бяха изненадани от фалшивата новина, че Дарина ще бъде в главната роля на Мариана, разпространена от някои медии, и отбелязаха, че единствено от „Сега“ са им се обадили за потвърждение или опровержение, изобщо за някакво уточняване на обстоятелствата. От отдел „Връзки с обществеността“ на първата ни трупа научихме, че Слободан Унковски първоначално е изгледал всички представления от репертоара на Голяма сцена и е повикал десетина актьори на разговор за главните роли. Дарина Радева, която там участва само в „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ и "Идеалният мъж", но в съвсем епизодични роли, логично не е сред тях. След това Унковски е провел и класически кастинг в състава. Така и Дарина е влязла в полезрението му заедно с още няколко свои колеги, които ще са на сцената за кратко и не се знае дори дали ще имат реплики, или ще са по-скоро с функциите на масовка. 

С участието на близо 30 актьори от трупата спектакълът „Скъперникът“ е сред най-мащабните проекти в програмата на театъра за този сезон. Подходът на Унковски към класическия текст обещава среща между Молиеровата комедия и съвременното общество – в свят, в който темите за парите, властта и човешките отношения остават вечно актуални, отбелязват от екипа. Ето и участиците в реда, по който са подадени от Народния: Георги Мамалев, Валентин Ганев, Ненчо Костов, Михаил Петров, Александра Свиленова, Мартин Димитров, Ева Тепавичарова, Параскева Джукелова, Ирина Митева, София Бобчева, Христо Терзиев, Явор Вълканов, Иван Николов, Мартина Пенева, Александър Тонев, Кремена Славчева, Васил Драганов, Александър Кънев, Владислава Николова, Христо Чешмеджиев, Гергана Змийчарова, Антония Кундакова, Дарина Радева, Деян Ангелов, Дарин Ангелов, Слав Бистрев, Жорж Паликарски, Николай Казаков, Ивайло Флоров.

„Скъперникът“ е една от емблематичните комедии на Молиер, написана през 1668 г. Постановката на Народния театър ще се опре на богатата традиция на текста, но ще търси и актуалните му измерения чрез средствата на комедията, фарса и сатирата. Слободан Унковски е сред водещите европейски режисьори с дългогодишна международна кариера, включваща работа в театри в Скопие, Любляна, Белград, Висбаден, Бостън и редица други културни центрове по света. Носител на множество награди, той е познат и като педагог, формирал поколения актьори и режисьори. „Скъперникът“ ще бъде неговият първи спектакъл в България.

Премиерните дати са 28 и 29 май.

Дарина Радева (тук с Мартин Димитров) в "Елементарните частици" по Мишел Уелбек.
Александър Богдан Томпсън Дарина Радева (тук с Мартин Димитров) в "Елементарните частици" по Мишел Уелбек.
Скъперникът, Слободан Унковски, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Дарина Радева, Валентин Ганев, Георги Мамалев

