Явор Гърдев поставя "Вакханки" в античния театър на Епидавър

В копродукцията на Народния и Държавния театър на Северна Гърция участват Самуел Финци, Леонид Йовчев, Иван Юруков

Днес, 16:56
Античният амфитеатър в Епидавър има невероятна акустика и побира 14 000 зрители.
Именитият български режисьор Явор Гърдев поставя "Вакханки" от Еврипид на свещената сцена на древния театър в Епидавър, съобщават от мениджмънта на Народния театър "Иван Вазов". Бъдещият спектакъл е съвместен проект между първата ни сцена, фестивала "Атина и Епидавър" и Държавния театър на Северна Гърция (ΚΘΒΕ).

От българска страна участват независимите артисти Самуел Финци (Тирезий) и Леонид Йовчев (Дионис), както и шестима актьори от трупата на Народния театър – Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова и Иван Николов.

Началото на мащабното партньорство, насочено към обмен на спектакли между двете водещи национални сцени на Югоизточна Европа, ще бъде поставено това лято – на 10 и 11 юли, именно със съвместното участие на фестивала "Атина и Епидавър" с древногръцката трагедия на Еврипид, поставена от българския режисьор.

Епидавър е свещената сцена на Мелпомена, жив символ на културното наследство на човечеството и едно от най-престижните места, на което съвременният театър припомня своя античен произход. Древният град в Гърция, разположен в областта Пелопонес, е известен най-вече със своя античен амфитеатър, смятан за един от най-съвършените в света поради невероятната му акустика.

С постановката на "Вакханки" от Еврипид най-голямата античната сцена за първи път ще посрещне многоброен български творчески екип в рамките на смесен българо-гръцки ансамбъл. От страна на Гърция в съвместния екип на спектакъла участие ще вземат актьорите Александрос Милонас (Кадъм), Лукия Михалопулу (Агава), Михаил Табакакис (Пенетей), Ксения Граматику, Данаи Стаматопулу, Александра Гайтаци, Зои Ефтимиу, Нефели Антипопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Ангелики Кинтони и Поликсени Спиропулу.

Музиката е създадена и се изпълнява на живо на сцената от The Tiger Lillies – световноизвестната британска група, чиито членове едновременно се включват и в действието като мрачни рапсоди с образи, вдъхновени от Дионисиевата вселена.

Във "Вакханки" на Явор Гърдев ще бъде поставен ключовият философски въпрос за "отмъщението на отчуждения" – за дестабилизацията на общността, която може да бъде предизвикана от един неин отчужден, изолиран и неприобщен член, както и за това как травмата на отчуждението може да доведе до отмъщение, което влече след себе си мащабно обществено сътресение. Произведението представя сблъсъка на рационалността на обществения ред със стихията на подмолните и първични човешки страсти, изпитвайки устойчивостта на институциите и техните правила. При Еврипид дионисиевата лудост не е невинно празненство, а изпитание на самата идея за цивилизация, която, довеждайки до крайност стремежа към рационален контрол, отприщва ирационалните разрушителни импулси и стихии.

"Вакханки" е онази трагедия, която стига по-далеч от всяка друга в интереса си към ирационалните импулси и безумието. Толкова далеч, че се оказва опасна и рискована дори за зрителите, които са призовани да се изправят срещу своите най-дълбоки и силни страхове“, обяснява режисьорът Явор Гърдев. За него проектът носи особен сантимент, тъй като сам той е завършил Националната гимназия за древни езици и култури в София, а е и дипломиран философ, което обяснява специалния му интерес към дълбоко екзистенциалната страна на древногръцката драма. 

Гърдев нарича Епидавър мястото, "където видях Театъра". Той за пръв път посещава античния обект през 80-те години като ученик в НГДЕК.

Билетите за премиерните представления на 10 и 11 юли вече са в продажба на цени, започващи от 5 евро. Спектакълът ще се играе на английски език с гръцки субтитри.

Театърът на Епидавър е построен през IV век пр. Хр. Проектиран е от архитекта Поликлет Млади и е част от големия свещен комплекс, посветен на Асклепий – бога на медицината. Сцената е запазена в много добро състояние и се използва за представления и до днес. Театърът е прочут с изключителната си акустика – дори шепот или шум от хартия на сцената се чуват ясно до най-горните редове. Амфитеатърът побира около 14 000 зрители.

Днес фестивалът в Епидавър е едно от най-престижните театрални събития в света, част от официалната програма на Гръцкия фестивал „Атина и Епидавър“, провеждан ежегодно от 1955 г. на това антично място. На неговата сцена се играят постановки на най-високо художествено ниво, най-често антични трагедии и драми, режисирани от водещи европейски творци.

Сътрудничеството между Народния театър „Иван Вазов“ и Държавния театър на Северна Гърция (ΚΘΒΕ) включва и взаимни гостувания през 2026 г. – сред тях постановката „Селестина“ с Елисавет Константиниду на Държавния театър на Северна Гърция ще бъде представена в Народния.

Плакатът за премиерните спектакли на "Вакханки".
Българският режисьор Явор Гърдев ще поставя на едно от най-престижните места за театър в света.
