Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

„Бурята“ на Боб Уилсън отива във виенския Бургтеатър

Спектакълът на Народния театър „Иван Вазов“ ще се играе на 5, 6 и 7 юни на престижната европейска сцена

Днес, 13:18
"Бурята" на Робърт Уилсън и Народния театър се отличава с ярък визуален стил.
Гергана Дамянова
"Бурята" на Робърт Уилсън и Народния театър се отличава с ярък визуален стил.

Спектакълът „Бурята“ на Народния театър „Иван Вазов“ – една от последните постановки на световноизвестния американски режисьор Робърт Уилсън (1941-2025), е поканен за участие в 75-ото издание на престижния фестивал Wiener Festwochen във Виена. Представленията ще се играят на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на Бургтеатър.

Основан през 1951 г., Wiener Festwochen е един от най-значимите международни фестивали за сценични изкуства в Европа. В продължение на повече от седем десетилетия фестивалът превръща Виена в „прозорец към света“, представяйки театър, опера и танц от водещи артисти и компании от цял свят и привличайки десетки хиляди зрители всяка година.

Поканата към Народния театър „Иван Вазов“ идва в момент, когато световната театрална общност продължава да отдава почит на изключителното наследство на Робърт Уилсън, който напусна този свят на 31 юли миналата година. Неговият хипнотичен театрален стил, който съчетава движение, светлина, музика и силно визуално внушение, променя начина, по който се възприемат сценичният разказ и театралният образ.

В спектакъла „Бурята“ класическата творба на Уилям Шекспир оживява като визуално и звуково пътешествие. Историята за херцог Просперо, който на магически остров търси справедливост, прошка и помирение, се превръща в сценична композиция, която въвлича зрителя в самото „око на бурята“.

През 2024 г. спектакълът беше представен на Международния театрален фестивал в Тбилиси, където беше определен като „най-важното събитие“ във фестивалната програма. Форумът в Грузия е едно от значимите събития в сферата на сценичните изкуства в Кавказ и ежегодно събира водещи имена от световния театър.

„Бурята“ на Народния театър има награда „Икар 2022“ за най-добър спектакъл, както и номинации за „Аскеер 2022“ за най-добро представление, сценография (Робърт Уилсън и Мари де Теста) и костюмография (Яши).

В спектакъла участват актьорите Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

Преди гостуването си във Виена спектакълът ще отбележи след два дни – на 14 март, своето 50-о представление на Голяма сцена на Народния театър. Това ще бъде и последната възможност публиката в София да го гледа през този сезон. Билети се продават онлайн на https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/buryata, както и на касите на театъра.

Гергана Дамянова
Гергана Дамянова
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бурята, Робърт Уилсън, Народен театър, Бургтеатър, Wiener Festwochen

Още новини по темата

Александра от „Гунди“ и Кремена от „Хага“ са сестри в „Малката Англия“
10 Март 2026

Интимните писма на гениите палят любовна война в Народния театър
07 Март 2026

Биляна Петринска репетира моноспектакъл по роман на Ерик-Еманюел Шмит
06 Март 2026

Народният пуска на осмомартенска промоция „женските“ си спектакли
02 Март 2026

Жената-конбини – свободна като бурмичка в машината
21 Февр. 2026

Жорета Николова отново е в "Есенна соната" на Бергман 25 години по-късно

18 Февр. 2026

Театрални директори скочиха срещу държавната политика в културата
13 Февр. 2026

Шпиони от Студената война заговорничат в Народния театър
07 Февр. 2026

Шведски режисьор прави кастинг за „Фани и Александър“ в Народния
06 Февр. 2026

Спектакълът „Обич за обич“ черпи с любовна лирика на 14 февруари
23 Яну. 2026

Диана Добрева пренася "Малката Англия" от о-в Андрос в Народния театър
21 Яну. 2026

Любо Нейков става „Различният“ в Народния театър
17 Яну. 2026

„Бул териер“ на Боил Банов открива театралната година в Народния
09 Яну. 2026

Проклятието „Глембаеви“
20 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?