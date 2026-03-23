Вальо Ганев и Мамалев са двете лица на „Скъперникът“ в Народния

Едно от най-разпознаваемите режисьорски имена на Балканите и световнопризнат тълкувател на Молиер - Слободан Унковски, започна репетиции в Народния театър „Иван Вазов“. Работата му бележи началото на следващия голям проект на първата ни сцена – „Скъперникът“ от основоположника на класицизма във Франция, чиято премиера се очаква в края на май.

С участието на близо 30 актьори от трупата, спектакълът е сред най-мащабните проекти в програмата на театъра за този сезон. Подходът на Унковски към класическия текст обещава среща между Молиеровата комедия и съвременното общество – в свят, в който темите за парите, властта и човешките отношения остават вечно актуални, отбелязват от екипа.

Два пълни състава от актьори подготвя реижисьорът за спектакъла. В единия, наречен условно М1, скъперникът Арпагон ще бъде Валентин Ганев, а в другия, наречен условно М2, в ролята ще се превъплъти Георги Мамалев, разказа за „Сега“ д-р Светлана Панчева, превела на съвременен български пиесата на Молиер. От Ина Дублекова, драматург на постановката, пък научихме, че двата състава ще бъдат едновременно на сцената във всяко представление, като ще си „подават топката“, поднасяйки в различен стил класическия текст. Ще има и трета група от млади актьори, но нейните функции засега за тайна.

В спектакъла участват Георги Мамалев, Валентин Ганев, Ненчо Костов, Михаил Петров, Александра Свиленова, Мартин Димитров, Ева Тепавичарова, Параскева Джукелова, Ирина Митева, София Бобчева, Христо Терзиев, Явор Вълканов, Иван Николов, Мартина Пенева, Александър Тонев, Кремена Славчева, Васил Драганов, Александър Кънев, Владислава Николова, Христо Чешмеджиев, Гергана Змийчарова, Антония Кундакова, Дарина Радева, Деян Ангелов, Дарин Ангелов, Слав Бистрев, Жорж Паликарски, Николай Казаков, Ивайло Флоров.

„Скъперникът“ е една от емблематичните комедии на Молиер, написана през 1668 г. Действието се разгръща в рамките на един ден в дома на Арпагон – парижки богаташ, превърнал се в архетип на алчността. Макар първоначално посрещната хладно, пиесата дУнес е сред най-често поставяните заглавия в „Комеди Франсез“. Постановката на Унковски ще се опре на богатата традиция на текста, но ще търси и актуалните му измерения чрез средствата на комедията, фарса и сатирата.

„С този проект Народният театър отново заявява амбицията си да съчетава силна трупа, международни имена и мащабни сценични проекти – формула, която превръща всяка нова премиера в дългоочаквано културно събитие“, изтъква директорът на театъра Васил Василев.

Слободан Унковски е сред водещите европейски режисьори с дългогодишна международна кариера, включваща работа в театри в Скопие, Любляна, Белград, Висбаден, Бостън и редица други културни центрове по света. Носител на множество награди, той е познат и като педагог, формирал поколения актьори и режисьори. „Скъперникът“ ще бъде неговият първи спектакъл в България.

Унковски е роден е през 1948 г. в Скопие. През 1971 г. завършва Академията за театър, кино, радио и телевизия в Белград. В периода 1971-1981 г. е директор и художествен ръководител на Драматичния театър – Скопие. От 1983 до 1987-а е доцент във факултета по Драматични изкуства на Скопския университет. През 1987-1988 г. преподава режисура в Нюйоркския университет, а през 1988-1989 г. – актьорско и режисьорско майсторство в Харвардския университет. От 1990 г. е редовен професор във Факултета по драматични изкуства в Скопие. От 1996 до 1998 г. министър на културата в едно от правителствата на Бранко Цървенковски.

Творческият екип на българската постановка на “Скъперникът“ включва още преводачите Светлана Панчева и Георги Куфов, драматурга Диана Колоини, сценографа Миодраг Табачки, костюмографа Александар Ношпал, композитора Ирена Попович Драгович и хореографа Антигона Гира.