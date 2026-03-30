7 европейски страни гостуват на #СценаБезГраници в Народния театър

Най-новото издание на инициативата #СценаБезГраници на Народния театър „Иван Вазов“ и тази година ще предложи срещи с някои от най-значимите съвременни европейски театрални гласове. С амбициозна програма и ясно заявен международен хоризонт, инициативата отново насочва погледа към разнообразието на сценичните езици и актуалните теми в съвременния театър, отбелязват от първата ни трупа .

Началото бе поставено в събота вечер със спектакъла „Носорозите“ от Йожен Йонеско, режисиран от Васил Василев – продукция на Албанския театър в Скопие. Сред зрителите на откриващото събитие присъстваха официални лица от Република Северна Македония, както и представители на посолствата на Косово и Албания у нас.

„Публиката има нужда от такива срещи. #СценаБезГраници е естествен отговор на този интерес. Затова и тази година продължаваме традицията да каним на сцената разнообразни европейски спектакли“, сподели режисьорът и директор на Народния театър Васил Василев.

През май #СценаБезГраници продължава с две ярки международни заглавия. На 12 май публиката ще може да гледа най-новия спектакъл на Йерней Лоренци – „Престъпление и наказание“ от Фьодор Достоевски, продукция на Хърватския национален театър в Загреб. Само два дни по-късно, на 14 май, сцената ще бъде завладяна от легендарния танцов спектакъл „Розас танцуват Розас“ на Ане Тереса де Керсмакер, представен от компанията Rosas в сътрудничество с фестивала „Антистатик“.

Програмата ще се разгърне през юни, когато на сцената на Народния театър ще гостуват продукции от Ирландия, Украйна, Чехия, Италия и Словения. Сред акцентите са HotHouse на ирландската компания „Малапроп“, документалният проект „Мой дом“, създаден по текстове на тийнейджъри от Херсон, „Приватизация“ на Националния театър в Прага, както и интерпретацията на Теодорос Терзопулос на „В очакване на Годо“.

Тази година програмата продължава и през ноември със спектакъла „Нора“ от Хенрик Ибсен на Градския театър в Любляна. Впоследствие ще бъдат обявени заглавията на още постановки, които ще гостуват през есента.

Със #СценаБезГраници Народният театър последователно се отваря към водещи европейски творци и театри, превръщайки София в динамична точка на културен обмен. Предстоящите месеци обещават срещи със силни артистични визии, които разширяват границите на сценичното изкуство и поставят българската публика в пряк диалог със съвременния театър на Европа, изтъкват организаторите на инициативата.