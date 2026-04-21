Карл Маркс ни гостува като герой от "Световен театър в София"

Платформата "Световен театър в София" ще отбележи своето 20-о издание с атрактивна програма, която през юни и юли ще срещне българската публика с пет ярки заглавия от съвременната европейска и световна сцена. Четири от гостуващите спектакли на водещи театрални институции ще се играят на живо, сред тях за пръв път у нас ще гастролира и постановка на знаменития гръцки режисьор Теодорос Терзопулос.

Изданието се открива на 9 юни в театър "Българска армия" с Шекспировата класика "Бурята" под режисурата на Виктор Бодо – един от най-разпознаваемите и дръзки театрални творци на съвременната сцена и носител на европейската награда "Нови театрални реалности 2016". Отличена с награда UNITER за светлинен дизайн, постановката представлява модерна, динамична, хумористична и пищна интерпретация на ренесансовата приказка, в която част от актьорите са и музиканти. Театър и вълшебства се преплитат в сложна метафора за властта, а островът на Просперо е пространство, в което властват илюзиите. Спектакълът е продукция на театър "Арон Тамаши" от Сфънту Георге – професионален държавен театър на унгарското малцинство в Румъния, основан през 1948 г. и носещ името на писателя Арон Тамаши (1897–1966), автор на романи, разкази и драматургични текстове. "Бурята" предлага силно визуален, аналитичен и многопластов прочит на една от най-сложните Шекспирови пиеси, в която въпросът за режисирането на света се оказва и въпрос за границите на господството.

На 11 юни в РЦСИ "Топлоцентрала" програмата продължава с "Илюзии" от Иван Вирипаев с режисура на Галин Стоев – едно от най-влиятелните български имена в международния театрален контекст. Продукцията е на компания "Спунк" – Тулуза/Париж. В този едновременно нежен и безмилостен текст любовта се разкрива като територия на закъснели истини и самозаблуди. Историята на две възрастни двойки, които вярват, че са изживели живота си в близост и преданост, постепенно се превръща във фино драматургично изследване на това колко крехки са представите ни за другия и за самите нас. Постановката продължава дългогодишния творчески диалог на Галин Стоев с драматургията на Вирипаев, преминал през забележителни проекти като "Археология на сънуването", "Кислород", "Битие 2", "Танцът Делхи", „Непоносимо дълги прегръдки"…

Ян Микулашек – един от най-награждаваните съвременни чешки режисьори, се завръща в театър "Хуса на провазку" в Бърно с модерен мултимедиен и безмилостно ироничен портрет на Карл Маркс и неговата фамилия. Постановката "Сага за семейство Маркс", която ще гостува в Сатиричния театър "Алеко Константинов" на 16 юни, е свободна сценична адаптация на едноименния роман от испанския писател Хуан Гойтисоло. В нея режисьорът съчетава оригиналния текст със своето личното възприятие на противоречивата фигура на Маркс. Подобно на романа, и спектакълът смесва минало и настояще. С хумор, ирония и оригинален театрален език той разглежда сложната персона на философа и идеолог като индивидуална човешка личност, чиито идеи са повлияли върху съдбите на милиони. Гостуването на "Сага за семейство Маркс" се осъществява с подкрепата на Чешкия център София.

Финален акцент в програмата на живо ще постави италианската продукция на Емилия Романя Театро Фондационе по основополагащата пиеса на театъра на абсурда "В очакване на Годо" от Самюъл Бекет под режисурата на прочутия гръцки режисьор Теодорос Терзопулос на голямата сцена на Народен театър "Иван Вазов" на 7 юли. Носител на множество международни награди, Терзопулос е основател и председател на един от най-престижните световни театрални фестивали – Театралната олимпиада. Неговата новаторска постановка на "Вакханки" от Еврипид през 1986 г. радикално променя разбирането за начина на представяне на антични трагедии на съвременна театрална сцена. Той изгражда оригинална театрална естетика, белязана от елементи на физически театър и антропологичен интерес към ритуалните практики. Гастролът на "В очакване на Годо" – първи показ на живо в България на постановка на големия режисьор, се осъществява в сътрудничество с Италианския културен институт в София.

Програмата на "Световен театър в София" включва и една специална прожекция на 22 юни – "Ревизор" от Гогол във версията на големия театрален визионер Юрий Бутусов (1961-2025), който се нарежда сред най-ярките и световно признати руски театрални режисьори, многократен лауреат на приза "Златна маска". След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. той продължава своята театрална кариера в Европа до трагичната си смърт в Созопол през август 2025 г. Зрелищната му постановка "Ревизор" е с участието на знаменития комедиен актьор Константин Райкин в ролята на Хлестаков.

Организаторите на форума си запазват правото да обявят като изненада в средата на месец май още една гостуваща прожекция на спектакъл от световната сцена, научи "Сега".

Всички представления ще са със субтитри на български и английски език. Билетите са в продажба чрез касите и електронните системи на приемащите сцени.