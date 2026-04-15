Продавач от Париж спечели шедьовър на Пикасо срещу €100

Продавач от Париж е човекът, спечелил картина на Пабло Пикасо на стойност над €1 млн. с билет за томбола от 100 евро.

„Как да проверя дали не е измама?“, попитал 58-годишният Ари Ходара, когато организаторите му се обадили след тегленето на томболата в аукционната къща Christie's, съобщава "Гардиън".

Ходара се описал като любител на изкуството, запален по Пикасо, и казал, че е купил билета си през уикенда. Той случайно научил за благотворителната томбола, докато се хранел в ресторант.

„Първо ще съобщя новината на жена си, която все още не се е върнала от работа. В началото смятам да се възползвам и да запазя картината", заяви още късметлията, прехранващ се като инженер по продажбите (б.р. - предлагащ сложни технологични продукти и услуги, като обяснява техническите им предимства на клиентите).

Третото издание на лотарията „1 Пикасо за 100 евро“ - сега в помощ на изследванията на болестта на Алцхаймер, предложи „Женска глава“, портрет на дългогодишната муза и партньорка на художника Дора Маар, нарисуван през 1941 г.

Организаторите съобщиха, че всички 120 000 билета са били продадени, като са донесли €12 млн. От тях 1 млн. ще бъдат платени на Opera Gallery, международния артдилър притежател на картината. Жил Диан, основателят на Opera Gallery, обяви, че е предложил преференциална цена за шедьовъра, който официално струва €1,45 млн.

В първата томбола през 2013 г. мъж от Пенсилвания, работещ в бизнеса с пожарогасители, спечели „Мъжът с оперната шапка“, която испанският майстор рисува през 1914 г., по време на кубистичния си период. През 2020 г. пък „Натюрморт“ с маслени бои отиде при Клаудия Боргоньо, счетоводителка в Италия, чийто син ѝ купил билета като подарък за Коледа.

Организаторите заявиха, че двете предишни томболи са събрали общо над €10 млн. за културна дейност в Ливан и за програми за водоснабдяване и хигиена в Африка.