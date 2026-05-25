Избраха Виолина Доцева за ролята на Лили Иванова

Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм, който продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов подготвят. Те обявиха новината на събитие снощи, състояло се броени минути след втория концерт в зала "Олимпия" на българската естрадна прима.

Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, по време на който се появиха и спекулации, че номинираната за "Оскар" Мария Бакалова може да влезе в ролята. Но Бакалова побърза да ги опровергае.

Снимките на "Лили – любовта е живот" започват през април догодина, съобщи Иван Христов. "Ще направим всичко, което е по силите ни да създадем наистина един филм, който за пореден път да увековечи великата Лили Иванова. Надяваме се, че българската държава също ще ни подаде ръка и ще ни помогне", сподели още продуцентът.

Виолина Доцева беше представена от режисьорката на филма Яна Титова. Тя припомни, че сценарист на лентата ще е Емил Бонев, който работи и върху българския касов шампион "Гунди - легенда за любовта" на същите продуценти. Оператор ще бъде Мартин Балкански.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. През 2015 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен роли в театъра, има записана авторска песен "Спаси ме" – на R.A.N.D.O.M и Виолина.

Лили Иванова, родена на 24 април 1939 г. в град Кубрат, е призната за най-знаковата фигура в българската поп музика. Кариерата ѝ обхваща над шест десетилетия, повече от 30 студийни албума и над 12 милиона продадени копия. С над 11 000 концерта по света и репертоар от над 1000 песни на повече от 20 езика, Лили Иванова остава културна икона, активна и до днес.

Иван и Андрей работят междувременно и върху биографичната продукция за Стоичков, за ролята на който бе избран Кристо Стоичков. Чрез предишния си филм "Гунди" те проправиха професионалния път на друга талантлива млада актриса - 23-годишната Александра Свиленова, която тогава бе третокурсничка в НАТФИЗ от класа на проф. Ивайло Христов, а днес е активна част от състава на Народния театър.

ОРИГИНАЛЪТ

На 24 май вечерта Лили Иванова изнесе втория си самостоятелен концерт в парижката зала "Олимпия", където са звучали гласовете на "Бийтълс" и Силви Вартан (в съвместен концерт през 1964 г.), Арета Франклин, Далида, Дейвид Боуи, "Джаксън Файв", Джеймс Браун, Джими Хендрикс, Джони Холидей, Джуди Гарланд, "Дийп Пърпъл", "Блек Сабат", Едит Пиаф, Жак Брел, Жилбер Беко, Жо Дасен, Жозефин Бекер, Ив Монтан, Карлос Сантана, "Лед Цепелин", Луис Армстронг, Лучано Павароти, Алла Пугачова, Мадона и др.

87-годишната певица пя почти два часа нови песни и някои от старите си хитове, които не е изпълнявала от години - "Ела", "Малка част от мен", "Какво си ти", "Ти дойде". Кулминацията дойде с финала, запазен за знаковите парчета "Щурче", "Детелини", "Ветрове", "Камино" и "Присъда". Новото този път бе и едно леко по-джазово звучене на аранжиментите, направени от Ангел Дюлгеров, пише БТА.

Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и организатор на концерта, нарече Лили Иванова българската Тина Търнър. Каза, че нито за миг не се е поколебал, че нейното място е в зала, в която са пели Едит Пиаф, "Ролинг стоунс" и "Бийтълс". Водеща на събитието бе актрисата Силвия Лулчева.

Първата изява на Лили Иванова в зала "Олимпия" бе през 2009 г.