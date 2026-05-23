Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гръцка компания държи правата върху Bangaranga

23 Май 2026

Песента Bangaranga, с която Дара спечели Евровизия, е собственост на гръцкия продуцент Илиас Кокотос, управителят на K2ID Productions, която е продуцирала участието на България в конкурса. Кокотис има сключен договор - той разкри подробности за сделката с БНТ в интервю за YouTube канала "Казано честно всичко".

Сделката е била: БНТ избира изпълнителя, K2ID прави всичко останало. Песента, концепцията, сценичната идея, всичко е продукт на екипа на Кокотос. В замяна компанията запазва мастъра на записа, а не Virginia Records на Саня Армутлиева, с чийто лейбъл Дара работи от години.

"Ние притежаваме мастъра на песента, Bangaranga е регистрирана като собственост на K2ID, а не на лейбъла, изградил Дара като артист. Собствеността върху мастъра не е детайл, тя е начинът, по който компанията му възстановява инвестиция, надхвърляща значително договорената сума с националната телевизия.

Кокотос не омаловажава ролята на Virginia Records, която има принос в изграждането на Дара като певица. Но разграничава двете неща: едното е артистът, другото е евровизионният проект. И според продуцента успехът се дължи основно на неговия екип.

"Всички знаят кой наистина беше продуцентът на този проект. Когато дойде успехът, всеки иска парче от него", заявява Кокотос.

Той признава и вътрешните разногласия по пътя към финала. Промо турнето и видеоклипът са решения, с които не е бил съгласен, но ги е приел. Но е убеден, че изходът от конкурса е решен в трите минути на сцената, а не в месеците преди тях. И допълва, че без сценичния режисьор Фредерик Бенке, във вида, в който Дара е спечелила конкурса на БНТ, победата нямало да бъде факт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бангаранга, Илиас Кокотос

Още новини по темата

София организира парти за победителката в "Евровизия"

19 Май 2026

Победата на Дара на "Евровизия" вече оскъпява нощувките в България

19 Май 2026

Дара получава парцел край морето
18 Май 2026

Един меч, един пламък, една борба
14 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса