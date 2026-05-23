Гръцка компания държи правата върху Bangaranga

Песента Bangaranga, с която Дара спечели Евровизия, е собственост на гръцкия продуцент Илиас Кокотос, управителят на K2ID Productions, която е продуцирала участието на България в конкурса. Кокотис има сключен договор - той разкри подробности за сделката с БНТ в интервю за YouTube канала "Казано честно всичко".

Сделката е била: БНТ избира изпълнителя, K2ID прави всичко останало. Песента, концепцията, сценичната идея, всичко е продукт на екипа на Кокотос. В замяна компанията запазва мастъра на записа, а не Virginia Records на Саня Армутлиева, с чийто лейбъл Дара работи от години.

"Ние притежаваме мастъра на песента, Bangaranga е регистрирана като собственост на K2ID, а не на лейбъла, изградил Дара като артист. Собствеността върху мастъра не е детайл, тя е начинът, по който компанията му възстановява инвестиция, надхвърляща значително договорената сума с националната телевизия.

Кокотос не омаловажава ролята на Virginia Records, която има принос в изграждането на Дара като певица. Но разграничава двете неща: едното е артистът, другото е евровизионният проект. И според продуцента успехът се дължи основно на неговия екип.

"Всички знаят кой наистина беше продуцентът на този проект. Когато дойде успехът, всеки иска парче от него", заявява Кокотос.

Той признава и вътрешните разногласия по пътя към финала. Промо турнето и видеоклипът са решения, с които не е бил съгласен, но ги е приел. Но е убеден, че изходът от конкурса е решен в трите минути на сцената, а не в месеците преди тях. И допълва, че без сценичния режисьор Фредерик Бенке, във вида, в който Дара е спечелила конкурса на БНТ, победата нямало да бъде факт.