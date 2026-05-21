Bangaranga превзе глобалните стрийминг платформи

Победителката в конкурса "Евровизия" Дара подкани преди дни своите фенове да я слушат в големите музикални платформи, но и без този призив нейният тотален хит Bangaranga се проявява забележително в глобален мащаб. От World Music Awards съобщиха в профила си в социалната мрежа Х, че песента оглавява европейската класация на iTunes за трети пореден ден. Bangaranga е също така на трето място в световната класация на iTunes, след като в първия ден след победата си бе и на първо място.
В България и още 10 държави хитът зае първо място в iTunes. Това са Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия, Швеция и Швейцария. За малко оглави и Топ 40 в САЩ.
В 12 държави тя е на първо място и в платформата Apple Music, където в глобален план стигна до №8 в Европа и №23 в света - Австрия, България, Кипър, Финландия, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Швеция и Швейцария.
Що се отнася до най-популярната платформа - Spotify, там Bangaranga очаквано стана най-стриймваната песен от тазгодишното издание на "Евровизия". Успя също така да стигне до №12 в Global Spotify в един момент. Стана и №1 по слушане в Австрия, Белгия, България, Естония, Финландия, Германия, Исландия, Литва, Швеция, Швейцария и Украйна.
Специално в България Дара успя да подобри и рекорда за най-голям брой стриймвания в рамките на един ден в Spotify. На 17 май, денят след големия успех, Bangaranga регистрира 78 943 слушания. Това е с 32 503 повече от Dessita, която държеше рекорда близо две години.
— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) 20 май 2026 г.