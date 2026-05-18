Победата на Дара на "Евровизия" вече оскъпява нощувките в България

Публикацията на Михаил Камбарев във ФБ е само една от многото, които обясняват колко безценна е победата на Дара и какви са икономическите ползи за държавата - домакин на песенния конкурс.

Събития като победата на Дара на "Евровизия" освен всичко друго носят и огромни икономически ползи. Триумфът на "Бангаранга" на песенния конкурс ще има по-голям ефект за България от всякакви рекламни събития, конференции, срещи, организирани от министерства, агенция за инвестиции и прочее.

Вместо да се зарадват, че България пак влезе в световните новини - при това с огромен успех, а не с кой черен рекорд, мърморковци вече пръскат тревоги в социалните мрежи колко скъпо и непосилно ще е за страната ни да домакинства следващата "Евровизия" догодина. Икономистите са категорични - ползите далеч надхвърлят разходите. Показателно е, че четирите най-големи града в България - София, Варна, Бургас и Пловдив, вече обявиха, че ще се борят за организатори на "Евровизия 2027".

"Конкурсът няма да "счупи" бюджета. Колкото и да струва "Евровизия", няма да е по-скъпо от провеждането на едни избори", коментира икономистът Михаил Кръстев. И дава пример с Швейцария, където ефектите от домакинството през 2025 г. - преки и непреки, са над 250 млн. евро, като се отчита и вълната на последващ туризъм след провеждането на конкурса. Освен това част от средствата за "Евровизия" са трайни полезни инвестиции - те ще бъдат вложени в инфраструктура, в подобряване на средата.

„Евровизия“ не води гости само в залата,

води гости към летища, близки градове, културни маршрути, морски и уикенд продължения на пътуването и повторно гостуване, пише "Бгтуризъм". Изданието дава пример с Ливърпул: „Евровизия 2023“ донесе £54.8 млн. нетен икономически принос за региона, 473 000 посещения на събития и 306 000 допълнителни посетители. Година по-късно градът отчете още £11.1 млн. от повторни посещения, а общият ефект надхвърли £65.9 млн. Малмьо, домакин на песенния конкурс през 2024 г., отчита над 51 000 уникални посетители от повече от 80 държави и близо 160 000 посещения на официалните локации само в седмицата на събитието.

"Такова събитие води хиляди журналисти, туристи, фенове, екипи на музикантите и носи значителни приходи за секторите туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и всякакви услуги, коментира във Фейсбук Михаил Камбарев, икономист и политик от "Продължаваме промяната". Той публикува следните данни за домакините на "Евровизия" в последните години:

Ливърпул, 2023 г.

£55 милиона НЕТЕН (като се приспаднат разходите) икономически ефект;

Над 300 000 допълнителни посетители;

162 милиона зрители по света.

Малмьо, 2024:

445 милиона шведски крони туристически икономически оборот,

Само журналистите са над 1000.

Базел, 2025:

~248 милиона швейцарски франка икономически оборот за Швейцария;

~110 милиона франка за региона на Базел;

Пълни хотели и огромно количество туристи.

Виена 2026:

Очакван икономически ефект НАД ~€57 милиона;

Над 100 000 допълнителни посетители.

Компанията Bnbmanager, която управлява имоти за краткосрочно настаняване, пусна в блога си статия със заглавие "Евровизия" идва в София през 2027 г. - колко да вдигнем цените?" Препоръката накратко звучи така - не прекалявайте, а ето и конкретните насоки към хората, които предлагат апартаменти и къщи за краткосрочно настаняване:

- Феновете на Евровизия не са VIP трафик. Те търсят достъпно настаняване с добра локация. Прекалено скъпите имоти ще загубят на ранен етап от резервациите.

- Във Виена 2026 хотелските цени се увеличиха в диапазона +60–90% за пиковата седмица. В Базел 2025 заетостта на пика беше 89%, а не 100% – доказателство, че пазарът не е абсолютно нееластичен дори при ограничен капацитет.

- Всички вероятно ще вдигнат цените в идните месеци. Но тези, които вдигнат твърде агресивно (+150% или повече), рискуват да загубят пред хотели и платформи, които предлагат пакети с по-добра цена.