Лира и шмиргел

Един меч, един пламък, една борба

14 Май 2026
Pixabay

Бесен чичо зверовит
със войнишка каска
пее мръсна песен, скрит
с християнска маска.

Види хубаво краче - 
дърпа за косата;
бърза да го опече
в Кладата на суетата.

Той не е суетен, само
веждите си скуби;
вихрено се кръсти в храма
и пари не губи. 

Вечно съска за морал,
меча си побарва;
и моралний самосвал
вечно ратоварва.

Бори се като във кеч,
пъчи гръдна обиколка:
- Ох, боли ме тоя меч
от етична болка! 

Меча си размахва той,
бясно го размята 
и свещена кръв, и гной
капят по земята.

И така си я подкара
докле меча бара:
- Тая Дара е поквара,
срам за нашта вяра! ​

Долу банга-ранга-манга - 
сатанински шум! 
Викайте ми Баба Ванга
да ми лей куршум. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
