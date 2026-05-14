Един меч, един пламък, една борба

Бесен чичо зверовит
със войнишка каска
пее мръсна песен, скрит
с християнска маска.
Види хубаво краче -
дърпа за косата;
бърза да го опече
в Кладата на суетата.
Той не е суетен, само
веждите си скуби;
вихрено се кръсти в храма
и пари не губи.
Вечно съска за морал,
меча си побарва;
и моралний самосвал
вечно ратоварва.
Бори се като във кеч,
пъчи гръдна обиколка:
- Ох, боли ме тоя меч
от етична болка!
Меча си размахва той,
бясно го размята
и свещена кръв, и гной
капят по земята.
И така си я подкара
докле меча бара:
- Тая Дара е поквара,
срам за нашта вяра!
Долу банга-ранга-манга -
сатанински шум!
Викайте ми Баба Ванга
да ми лей куршум.
14 Май 2026Г-н БАЛЕВ
