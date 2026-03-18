Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лира и шмиргел

Спасибо Трампу за счастливое детство

18 Март 2026

Пръв приятел на децата - 
Чичко Тръмп е той! 
Той ни пипа по сърцата,
той е свръхгерой. 

Грозните аятоласи
имат зли лица. 
Те са старци беловласи,
а се женят за деца!  

Чичко Тръмп със патрондаши
неуморно ги пердаши. 

Чичко Тръмп е с благи нрави
и постъпва просто: 
сватби със деца не прави
на самотен остров! 

Той на острова ни води 
и ни черпи с бри;
може да награби body,
но очите му - добри! 
***
Soundtrack: 

Soviet Pioneer song - That's me and you
"...children must smile and live in a peaceful world!"Pioneer anti-war song that was popular in 1980's in the Soviet Union.Music: Yuriy Chichkov Lyrics: Mikh...
YouTube

 

Бомба от любов! Изпълнява желания като персийски джин от бутилка.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лира и шмиргел, должны смеяться дети

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?