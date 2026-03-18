Спасибо Трампу за счастливое детство

Пръв приятел на децата -
Чичко Тръмп е той!
Той ни пипа по сърцата,
той е свръхгерой.
Грозните аятоласи
имат зли лица.
Те са старци беловласи,
а се женят за деца!
Чичко Тръмп със патрондаши
неуморно ги пердаши.
Чичко Тръмп е с благи нрави
и постъпва просто:
сватби със деца не прави
на самотен остров!
Той на острова ни води
и ни черпи с бри;
може да награби body,
но очите му - добри!
***
Soundtrack:
"...children must smile and live in a peaceful world!"Pioneer anti-war song that was popular in 1980's in the Soviet Union.Music: Yuriy Chichkov Lyrics: Mikh...
"...children must smile and live in a peaceful world!"Pioneer anti-war song that was popular in 1980's in the Soviet Union.Music: Yuriy Chichkov Lyrics: Mikh...
