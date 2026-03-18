Спасибо Трампу за счастливое детство

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Пръв приятел на децата -

Чичко Тръмп е той!

Той ни пипа по сърцата,

той е свръхгерой.



Грозните аятоласи

имат зли лица.

Те са старци беловласи,

а се женят за деца!



Чичко Тръмп със патрондаши

неуморно ги пердаши.



Чичко Тръмп е с благи нрави

и постъпва просто:

сватби със деца не прави

на самотен остров!



Той на острова ни води

и ни черпи с бри;

може да награби body,

но очите му - добри!

***

Soundtrack: