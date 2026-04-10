Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лира и шмиргел

Хибридно-флуиден джендър плете, на три куки преплита

Днес, 02:41
Pixabay

Зелен чорап плете дос.
зелен чорап плете.
Хибриден джендър дос,
ти си лос хибридос. 

Българския Орбан дос,
Българския Орбан.
Хей, ти си уона-би,
ти си джиджи-би!  

Лицеви опори дос
и опорни точки. 
Дръж здраво лоста дос.
и опорни точки.

Наште олигарси дос,
поздравяват ваште. 
Бесни олигарси дос,
почтени бизнесмени. 

Затвори очички дос,
оле затвори ги.
Олигофрени дос,
олиго май френдс. 

Мижай да те лажем дос,
мижай да намажем.
Вдигам самолета дос,
вдигам си процента! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лира и шмиргел, фолк

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

