Зелен чорап плете дос.
зелен чорап плете.
Хибриден джендър дос,
ти си лос хибридос.
Българския Орбан дос,
Българския Орбан.
Хей, ти си уона-би,
ти си джиджи-би!
Лицеви опори дос
и опорни точки.
Дръж здраво лоста дос.
и опорни точки.
Наште олигарси дос,
поздравяват ваште.
Бесни олигарси дос,
почтени бизнесмени.
Затвори очички дос,
оле затвори ги.
Олигофрени дос,
олиго май френдс.
Мижай да те лажем дос,
мижай да намажем.
Вдигам самолета дос,
вдигам си процента!
Лира и шмиргел
Хибридно-флуиден джендър плете, на три куки преплита
Днес, 02:41Остап Джендър
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в "Сега",
можете да направите дарение през PayPal
