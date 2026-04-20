Първи назначения! Царя става говорител на Радев, Йоло Денев - шеф на добродетелите

Само бившият монарх и премиер може да обясни ползите от договора с Боташ

20 Апр. 2026
Йоло пази гърба на Радев: Тангра-мангра, Боташ-моташ, дай пет евро!
Екранна снимка / Фейсбук
Йоло пази гърба на Радев: Тангра-мангра, Боташ-моташ, дай пет евро!

КАДРИТЕ РЕШАВАТ ВЪПРОСИТЕ
Първите назначения на новата власт вече са факт.
За личен говорител на Радев бе назначен Симеон Сакскобургготски - Добрият Дядо Цар, който с компромисен български и витиевати приказки изкара сума години по върховете на чистата ни свята република. 
Кадровото решение е много хитро, фактически на границата с коварството, защото осигурява на бъдещия министър-председател съвършен комуникационен комфорт. 
Макар че искат да забравят, живелите по онуй време помнят, че Симеон Сакскобургготски има свръхестествени вербални способности и винаги хипнотизира слушателите си до състояние, в което те искат да крещят, но не знаят какво, защото мисълта им се парализира до положение на втвърден гипс. 
Близки до Царя казват, че с времето и годините Кобургът само е усъвършенствал способностите си, вече може да обясни абсолютно всичко на света и като го слушаш, хем разбираш всяка дума, хем недоумяваш какво все пак съобщава този човек - нещо гениално или нещо напълно лишено от смисъл? Няколко изречения от Сакскобургготски те изправят лице в лице с Бездната - и колкото повече се взираш в нея, толкова повече и Бездната те държи под око. 
Впечатленията на самия Радев също са повече от положителни:
"Слушам го Дядо Цар какво говори, не мога да му проследя нишката на мисълта, но смътно чувствам, че се прокарва някаква симпатия към Русия, благост към Запада, разнопосочност и заедност, без ангажименти, ама някак положително. Само такъв говорител може да обясни ползата от Боташ, така че да не остави поле за никакви въпроси" - хитро съобразява Радев и намига в стил "как сте, как сте..."
Относно Йоло Денев - също много добре обмислен ход и хитър маньовър. 
Ветеранът революционер на всяка кауза и първожрец на Тангра се назначава от новата власт да курира образователната програма по добродетели и религия. 
В учебната програма вместо скучни и сухи положения от религиите ще влязат стихове и манифести на Йоло заедно с негови трактати по космогония на бог Тангра. 
Целта на всичко това е да възпитаваме патриоти, които винаги са готови да протестират без да знаят за какво, без да поставят искания и без да очакват някакви резултати. Нека децата ни се научат, че протестите са вид хепънинги на мистичния патриотизъм и веселата щуротия, точно на границата на гражданската и клиничната лудост. 
Радев има добра дума и за Йоло, давайки му такава характеристика:
"Йоло Денев няма да научи децата на нещо конкретно, ала под негово влияние те ще обичат България и древните ни корени, без да знаят защо. Те ще обикнат и романтиката на безсмисления протест, вместо да си блъскат главите с въпросите на тая планета, които я решим, я не решим, както е казал поетът. Освен това Йоло е човек, на който винаги ти се иска да му дадеш 5 лева, а вече 5 евро, защото така и не питахме народа дали е готов за Еврозоната" - спомня си минали работи Радев, макар да няма истински претенции по тая част. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
