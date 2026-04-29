Роскомнадзор блокира интернета на Янаки Стоилов

По-страшното е, че му спря достъпа до БНТ и жълто-сините тролеи

29 Апр. 2026
Жъъъълто и синьоооо във мен се преплитаааат...
AI generation
Жъъъълто и синьоооо във мен се преплитаааат...

ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Роскомнадзор - федералната служба за надзор на комуникациите и блокирането на интернет, нанесе неконвенционален високоточен удар по интернета на конституционния съдия Янаки Стоилов. Службата блокира интернета на Стоилов - за да не си мъти мозъка с търкаляне на клипчета в ТикТок и да не чете вредна западна пропаганда, завладяла изцяло медиите в прогнилия Колективен Запад. Това, което е полезно за четене, Стоилов го получава директно в потребителската си инфокошница, като засега не можем да кажем тази кошница в телефона му ли е, или се има предвид надстройката на раменете му. 
От блокажа на мобилните данни Стоилов почувства известно неудобство, примерно с банкирането. Но бидейки ляво крило, не се оплаква, защото е наясно, че всичко се прави за негово добро. А буржоазните благини не са задължителни за човек, който живее за Идеята. 
Роскомнадзор обаче не спира дотук, ами отряза достъпа на Янакито и до БНТ, докато не го пребоядисат правилно, като запазят синьото, но вместо жълто да сложат бяло и червено. 
Как точно е отрязан достъпът на Янакито до телевизията, остава военно-техническа тайна и за самото Янаки. Или агентите на Роскомнадзор са хакнали черните списъци на БНТ, или имат възможности да въздействат директно върху охраната на сградата. Изключваме вероятността за въздействие върху генералния директор, защото знаем, че тя е независима директриса и по-скоро ще реже глави, отколкото да се поддаде на външно влияние от недружествена държава. 

***
Още по-странното е обаче, че Роскомнадзор е успял да блокира достъпа на Янакито и до жълто-сините тролейбуси в столицата. 
Как е постигнато това, вече е напълно неразрешима научна загадка, но е факт, че левият човек и приятел на трудещите се Янаки Стоилов не може да се качи на жълто-син тролей - докато не ги пребоядисат и тях!
*** 
Последните месеци Роскомнадзор усилено блокира мобилния интернет в руските градове, без много-много обяснения, като оскъдните мотиви, които се процеждат до обществото е, че това се прави с оглед сигурността на гражданите. Блокираният интернет затруднява работата на украинските бойни дронове на руска територия, лошото е, че затруднява и нормалното функциониране на съвременния човек. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
