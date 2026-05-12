КЗП анализира цените на "Боташ" - не били обосновано прогресивни

15 Май 2026

AND A JUST PRICE FOR ALL
Комисията за защита на конкуренцията и другите органи на справедливите цени взеха на мушка договора с "Боташ" и почнаха да го анализират с научна прецизност. 
Комисарите на справедливостта в ценообразуването се усъмнили, че може би боташците вземат малко множко пари за услугите си и са се възползвали от неравностойното положение на Министър Катамаран - енергетическият Росен-Алфонс Христов, който подписа договора с "Боташ". 
След направените проверки Комисите по цените и разследващи от България установиха, че Министър Катамаран действително не е знаел къде се намира и някакви баби туркини го подлъгали с обещания за скандални удоволствия и тънки източни наслаждения. 
При подписването на договора Росен-Алфонс смятал, че става дума за регулации на цените, а то всъщност било манипулация на човек с невинна умствена конституция. 
КЗП предприе решителни действия, разгледа цените на "Боташ", взе предвид някакви работи и категорично установи, че плащаме на "Боташ" неоправдано прогресивни суми за недобре опържен въздух и малко газ на баснословни цени, каквито няма и при Настрадин Ходжа с Хитър Петър. 
За да поправи стореното, КЗП изпрати на "Боташ", на Ердоган и на зет му Байрактар писмо с препоръки да се доопържи хубаво въздухът и да се оптимизират доставките.
За повече тежест към писмото са аташирани и следните мъдрости:
1. Ефективен пазар без ефективни регулации е като християнство без ходжа, който да лее куршум на християните! 
2. Както казва Достоевски, когато няма Бог, можеш да правиш баламите на балъци, a будалите са си поначало идиоти. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
