"Мистър Кеш" било похвала - Пеевски обясни какво е имал предвид

ЛИПСВА КОНТЕКСТ

Делян Пеевски обяви, че винаги е имал положително отношение към Румен Радев, но за жалост винаги е бил разбиран погрешно.

Проблемът е, че бидейки чрезмерно голям, изпреврил времето си политик, Пеевски се изказва по-дълбоко, отколкото може да го разбере повърхностен слушател.

"Досега нямах време да се обяснявам, но сега при този скромен изборен резултат не съм толкова интензивно ангажиран ми се отваря прозорец за по-бавна комуникация - поема си въздух Пеевски и диша по-свободно. - Например за епитета "Мистър Кеш". В него няма нищо обидно. Когато нарекох Радев така, имах предвид, че се бори срещу дигиталното евро, вслушва се в народните тревоги за цифровото робство и освен това иска да раздава на народа пари в брой, каквото е също и моето желание. С г-н Радев имаме повече общо, отколкото изглежда сега, когато още не сме се разбрали напълно" - внимателно и дипломатично праща посланията си Пеевски.

Той обясни и какво значат виковете "у-у-у-у" по адрес на Радев, които сме чували от Пеевски.

***

Това "у-у" - казва Пеевски - някои го оприличиха на звукопродражателно маймунство или друга форма на убида. А то всъщност е кратка форма на "убий ма, убичам та".

"Мисля, че и г-н Радев, ако се замисли, ще ме заобича - сигурен е Пеевски. - Радев дори съм сигурен, че вече се е замислил, аз не му внушавам нищо, няма нужда. Той не е глупав човек и може да съобрази съвпадението на интересите ни. Не бих го обременявал с компрометиращото ми приятелство, но и той ще намери дискретен способ да запазим отношения в зоната на коректното и с голяма изгода за България. Аз например нямам прокурори, не притежавам такива хора в пълния смисъл на думата. Но имам подход към хората от съдебната и околосъдебната система, мога да говоря с тях и да използвам силата на у-у-убеждението, да им внуша какво е полезно за България. Нямам и свои медии, но като науча по-подробно визията на Радев за България, ще се постарая да ѝ дам път и глас в средствата за масова информация. Пак със силата на убеждението и умението ми да водя дискретни разговори с видими резултати" - откровен е Хомо Феноменис Корпулентис само пред нашата медия, защото само нашите читатели могат да разберат толкова дълбока и проницателна мисъл.