Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Коварен ход! Радев обеща задължителна казарма, но само за "Възраждане" и БСП

03 Апр. 2026
Вие внимавайте, вас ви запомних!
Екранна снимка / bTV
Вие внимавайте, вас ви запомних!

ОБРА ИМ ВСИЧКИТЕ ГЛАСОВЕ!
Изключително коварен ход на сочения за най-вероятен победител на изборите Румен Радев! След като двама функционери на БСП и "Възраждане" се обявиха за връщане на задължителната наборна служба, без те самите да са ходили в казарма, Румен Радев реши да им даде един електорален урок - с техните муниции по техните глави. Малко след това социологията на тия две клети партии съвсем сдаде багажа и масово почна да прелива проценти към новия политически играч. 
На предизборно мероприятие Радев обеща, че като стане премиер, ще въведе задължителна казарма, но само за тези, които са гласували за БСП и "Възраждане". 
Радев, който има емоционална конституция на шомпол, този път заговори с човешки глас и дори се ухили сардонически:
- Ще им покажа аз на тях как се ходи разпасан на вечерна проверка и на сутрешен развод с незавързани кубинки! Много станаха почитателите на военната служба, ама друг да ходи да се поти в учението и да кърви в боя. Брей, брей, брей, хитреци и скатавки! 
Радев наистина се развълнува, защото се почувства в свои води, така да се каже, в своите въздушни течения и вихри. 
Попитаха Радев как така ще отдели гласувалите за БСП и "Възраждане" от останалите, няма ли да се наруши тайната на вота?
- Не, няма да се наруши нищо, защото като ги отделим, за тия черепахи ще се знае само, че са гласували или за БСП, или за "Възраждане", но няма да уточняваме за кого точно. Това ще си остане нашата малка държавна тайна, за тях само ще бъде известно, че са проявили толкова наличие на разум, колкото да си извоюват задължителна служба. Важи и за мъжете, и за жените, няма да има дискриминация, няма да има милимунда сексизъм. Ха да видя кой ще гласува сега за БСП и "Възраждане" и дали не обрах целия евразийски вот! Ха-ха-ха! - засмя се Радев като Мефистофел в операта. 

Муслим Магомаев - ария Мефистофеля из оперы "Фауст" (1971)
Ария Мефистофеля из оперы Шарля Гуно "Фауст". Поет Муслим Магомаев"Азербайджанфильм" по заказу Гостелерадио СССР, 1971 г.#МуслимМагомаев #АрияМефистофеля #фа...
YouTube

След това Радев се обърна специално към двамата, които поискаха казарма при Цура Ризова. 
Той ги увери, че няма да се скрият зад анонимността си и макар че народът ги нарича "ония двамата", той ги е запомнил много добре и лично ще им изпрати повиквателните, дори да се изхитрят да не отидат до урните. 
- Ще ви намеря, където и да се криете, няма да изклинчите, не си правете илюзии, Ангел Георгиев и Николай Цонков! Вий внимавайте, защото ви запомних! - изрева Радев стария старши сержантски лаф.
Това беше първата проява на прогресивния лидер, при която той си отвори устата и не изгуби проценти подкрепа, а напротив - шантажът му излезе изключително успешно електорално мероприятие! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Прокурорският син наби главсека на МВР, завиждал му за славата
01 Апр. 2026

Русинова и Пепи Еврото подписали с Македония 100-годишно споразумение

31 Март 2026

Тръмп гостува на Мон Дьо, за да разкрие ориентацията си
27 Март 2026

Венци Чикагото прогласи благата вест: ще ражда болезнено
25 Март 2026

Иво Многоръков добара и лунните милиарди на НАСА
25 Март 2026

Войната в Иран е за златото на Вълчан войвода
23 Март 2026

Аръков: Парите бяха за хонорар на Чък Норис
20 Март 2026

Скейтбордът за мир върза кънките - Тръмп каза, че потурчил Пътната карта
17 Март 2026

Стефка Костадинова обеща да мълчи в НС, за да не политизира случая си
16 Март 2026

Ройтерс разкри: Знаем кой е Тошко Йорданов!

13 Март 2026

Буден гражданин обяви, че светът вече не е същият, но призна вътрешно, че не усеща промяна
11 Март 2026

Рая обясни: В НС всички сме лява ръка, десен job
06 Март 2026

Радев на ускорен курс по чегъртане при Диван Диван
04 Март 2026

Дубайски Джуконди укротяват региона, заплашиха с избухване
03 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?