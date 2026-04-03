Коварен ход! Радев обеща задължителна казарма, но само за "Възраждане" и БСП

ОБРА ИМ ВСИЧКИТЕ ГЛАСОВЕ!

Изключително коварен ход на сочения за най-вероятен победител на изборите Румен Радев! След като двама функционери на БСП и "Възраждане" се обявиха за връщане на задължителната наборна служба, без те самите да са ходили в казарма, Румен Радев реши да им даде един електорален урок - с техните муниции по техните глави. Малко след това социологията на тия две клети партии съвсем сдаде багажа и масово почна да прелива проценти към новия политически играч.

На предизборно мероприятие Радев обеща, че като стане премиер, ще въведе задължителна казарма, но само за тези, които са гласували за БСП и "Възраждане".

Радев, който има емоционална конституция на шомпол, този път заговори с човешки глас и дори се ухили сардонически:

- Ще им покажа аз на тях как се ходи разпасан на вечерна проверка и на сутрешен развод с незавързани кубинки! Много станаха почитателите на военната служба, ама друг да ходи да се поти в учението и да кърви в боя. Брей, брей, брей, хитреци и скатавки!

Радев наистина се развълнува, защото се почувства в свои води, така да се каже, в своите въздушни течения и вихри.

Попитаха Радев как така ще отдели гласувалите за БСП и "Възраждане" от останалите, няма ли да се наруши тайната на вота?

- Не, няма да се наруши нищо, защото като ги отделим, за тия черепахи ще се знае само, че са гласували или за БСП, или за "Възраждане", но няма да уточняваме за кого точно. Това ще си остане нашата малка държавна тайна, за тях само ще бъде известно, че са проявили толкова наличие на разум, колкото да си извоюват задължителна служба. Важи и за мъжете, и за жените, няма да има дискриминация, няма да има милимунда сексизъм. Ха да видя кой ще гласува сега за БСП и "Възраждане" и дали не обрах целия евразийски вот! Ха-ха-ха! - засмя се Радев като Мефистофел в операта.

След това Радев се обърна специално към двамата, които поискаха казарма при Цура Ризова.

Той ги увери, че няма да се скрият зад анонимността си и макар че народът ги нарича "ония двамата", той ги е запомнил много добре и лично ще им изпрати повиквателните, дори да се изхитрят да не отидат до урните.

- Ще ви намеря, където и да се криете, няма да изклинчите, не си правете илюзии, Ангел Георгиев и Николай Цонков! Вий внимавайте, защото ви запомних! - изрева Радев стария старши сержантски лаф.

Това беше първата проява на прогресивния лидер, при която той си отвори устата и не изгуби проценти подкрепа, а напротив - шантажът му излезе изключително успешно електорално мероприятие!