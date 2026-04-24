Радев ударно строи детски градини за ПП-ДБ в Ловеч и Белене

Новият бащица се чувства отговорен за възпитанието на блудните си синове и дъщери

Днес, 15:05

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОЕМА
В пристъп на бащинска загриженост победителят на изборите и нов Булгарбаши Румен Радев стартира проект за подкрепа и възпитание на сърдитите млади хора от ПП-ДБ. Радев заповяда да започне строеж на детски градини за превъзпитание в Ловеч и Белене, където най-инфантилните представители на градската и автентична либерално-демократична десница ще имат шанс да пораснат, да се трудят за светлото бъдеще и да се запознаят със суровите закони на живота. 
За да се определи кои са най-инфантилните от общността, Радев е възложил експертиза на най-лудата психиатърка в България, която същевременно ще е шефка на детските градини-колонии и за да се подготви, спешно препрочита трудовете на съветския педагог Антон Макаренко, осъвременявайки идеите му с помощта на изкустен интелект и естествена лудост. Защото, както е писал класикът - лудите, лудите, те да са живи! 
Идеята напъпила отдавна в ума на Радев, но се разпукала след изборите, като наблюдавал сценките с кукли и парцали по повод разпределението на ограничените места в парламента. 
"Тъкмо като пратим една част от тях в детската градина, останалите ще се качат на кариерния асансьор и ще знаят да се държат като възрастни, за да не паднат в шахтата" - съобразява Радев.
Първоначална инвестиция в проекта ще осигури субсидията на коалицията и банковите сметки на вдетинените политици - те се конфискуват, за да поставят основите на святото дело.
На Патриарха и Йоло Денев е възложено да съставят специална по-интензивна програма по религия и добродетели за възпитаниците на детските градини в Ловеч и Белене, защото те имат по-голяма нужда от духовна подкрепа в сравнение с останалите обикновени деца в традиционни семейства. 
Радев коментира само пред нашата медия намеренията си на идейно ниво:
"Няма да пестим усилия и средства. Имаме пари за Боташ, имаме и за бъдеще. Децата ни са бъдещето на нашата страна, а политиците са капитал, който не можем да пропилеем просто така, само защото част от тези прекрасни хора са се вдетинили. Все пак на някои от тях път в политиката им дадох аз лично и се чувствам отговорен за тях, както и за всички българи. Все пак съм прясно избран за Бащица, Спасител, Месия и Оправител. От мен се очаква да оправя българите, което е нещо като управление, само че много по-висше" - съзнава светостта на историческата си задача предводителят на Зелените санкюлоти. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Изгодно! Ердоган оправя Боташ, получава Кърджали и Данчо Ментата
23 Апр. 2026

Първи назначения! Царя става говорител на Радев, Йоло Денев - шеф на добродетелите
20 Апр. 2026

Кандев с обвинение - заради него избирателната активност клони към нула
17 Апр. 2026

Доказано! Машините за гласуване са негодни, не могат да купуват и продават гласове
16 Апр. 2026

Тръмп спря нарушител в насрещното на Ормузкия проток
15 Апр. 2026

Кандев се самоарестува - за убийствен чар и престъпна харизма
13 Апр. 2026

Радев поиска от Великите сили намеса срещу намесата на ЕС в изборите ни
09 Апр. 2026

Тръмп иска да умре млад като Ал. Македонски, впрегна науката
07 Апр. 2026

Полуизнасилен възрожденец иска референдум: да ражда или да не ражда?

06 Апр. 2026

Коварен ход! Радев обеща задължителна казарма, но само за "Възраждане" и БСП
03 Апр. 2026

Прокурорският син наби главсека на МВР, завиждал му за славата
01 Апр. 2026

Русинова и Пепи Еврото подписали с Македония 100-годишно споразумение

31 Март 2026

Тръмп гостува на Мон Дьо, за да разкрие ориентацията си
27 Март 2026

Венци Чикагото прогласи благата вест: ще ражда болезнено
25 Март 2026

