Бременна анкетна комисия за дейността на Пеевски

НС - ИМОТ С ТЕЖЕСТИ

В отговор на критиките, че няма воля за Временна анкетна комисия за дейността на Делян Пеевски, Прогресивното Народно събрание съобщи, че в институцията вече работи Бременна анкетна комисия - вид инкубатор за дейността на Пеевски, останал още от предишния парламент.

"Взели сме имот с тежести, знаете как е на пазара на недвижимости и на Женския пазар. Един взема булка с ремарке, друг взема Народно събрание с тежести. Останала ни е тая Бременна комисия от предишните безотговорници, трябва да решим какво да я правим в рамките на закона" - вдига ръце Антон Кутев, който преди 13 години вече е гласувал за Пеевски да стане шеф на ДАНС.

Според Кутев, тогава това било мъдро стратегическо решение - ако Пеевски беше станал шеф на ДАНС, щеше още тогава да се махне от политиката, вместо да каля терена и да го превърне в кочина, както стана в изтеклите 13 години от 2013 до наши дни. А сега вече е натворил толкова работи, че не се знае какво ще роди Бременната комисия за дейността му.

Бременната комисия заседава в емблематичната стая 222а, където денонощно се следят показателите на плода и на носачката.

Антон Кутев обясни и защо не се сваля охраната на Пеевски - охраната от НСО е вид контрацеприв, предпазна мярка, за да няма още озлочестени моми и други нежелани полови резултати!

На всичкото отгоре Бременната комисия досега не е ходила на АГ, а само на Уши-нос-гърло (подслушване, обдушване и поглъщане на кметове под герба).

Затова и никой не знае в коя гестационна седмица е Бременната комисия, съответно няма определен термин и всичко тепърва трябва да се урежда, само че вече по законен път.

"Лесно няма! - пъшка Антон Кутев. - Неслучайно едно време на бременните са казвали "трудни".

