Радев поиска от Великите сили намеса срещу намесата на ЕС в изборите ни

ПРОТИВ УРСУЛИГАРХИЯТА!

Лидерът на Прогресивна България Румен Радев разпрати до Великите сили окръжно с апел за помощ. Радев писа на президентите Тръмп, Путин и Си Дзинпин да се намесят срещу намесата на Европейския съюз в изборите ни.

Според Радев е недопустимо европейските институции да се месят във вътрешните ни али-бали и фалшиви работи. Пробелмът е, че Европейският съюз злоупотребява с това, че членуваме в една организация, а Брюксел завижда на българската уникалност.

"Don't mess, не ни се месете!" - мисли си Радев на повече езици, защото не е едноезичник като Бойко Борисов.

За да не се месят повече европейците, трябва да се намесят достойните държави със силен суверенитет - САЩ, Руската федерация и Китай.

Само те могат да гарантират независимостта ни и свободните избори. Най-добре е това да стане с временна окупация, докато има избори. И ако изборите продължим да ги правим през половин-една година, окупационните контингенти може и да не си тръгват.

"Тогава ще видим най-после и честни избори, и други работи" - сигурен е Радев, но предпочита да не говори, за да не губи проценти от мълчанието, което е злато.

Той е убеден също, че действията на световните лидери са правилни. И макар че войните са неприятно задължение, те водят до поскъпване на горивата и така договорът с Боташ може би най-после ще стане изгоден.

Радев последните дни мислил сериозно и по въпроса кои са олигарсите, с които да се счепка и да ги победи.

Той досега бил зает с държавнически мисли и много не бил задълбавал по въпроса кои персонално и конкретно са олигарсите.

Логиката му е такава - ако някакви богати хора с икономическо и политическо влияние го подкрепят, те няма как да са олигарси.

Значи олигарсите са в Европейския съюз и трябва да се борим с тях.

"Ако трябва, ще си сложа очна линия като Джей Диван, ама ще ги опраскам тия урсулигарси" - закани се Радев наум, защото още не си е избистрил концепцията за евролигархията.

Експрезидентът приложи към писмото си до бившите колеги президенти и стихотворението "Елате ни вижте", което смята да върне в учебните програми заедно с "Балканджи Йово", нищо че "Балканджи Йово" се учи и сега в училище.

"Дано поне "Елате ни вижте" да е паднало, че да се преборим за връщането му по-героически. Грабвайте телата!" - вдигна още по-високо самолета на мисълта си Радев.