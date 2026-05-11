Явор Гечев даде клетва: Ще повторя подвига на Румен Гечев!

Догодина и Джиро д'Италия ще бъде със справедливи цени и традиционни ценности

11 Май 2026
GPT-генерация

30 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Един от топ-икономистите на Прогресивна България - Явор Гечев, даде тържествена клетва под Герба в стаята-музей 222А, че ще направи всичко по силите си да повтори подвига на Румен Гечев от 1996-97, когато всички българи станаха милионери и дори най-бедните ежедневно си позволяваха харчлъци за хиляди левове.
Явор Гечев е съвносител на Законите за справедливите цени, които предвижда държавна регулация и контрол на чорбаджиите-изедници, за да няма необосновано високи цени. Идеята е добрите олигарси на новата власт да късат от залъка си, но да не допуснат повишаване на цените за народа и потребителската кошница да си остане разкошница. 
Тези регулации в пазарни условия неминуемо ще доведат да изкривявания, които ще взривят финансово-икономическия сектор. И тогава - здравей, богатство! Ще печатаме пари като щури и всички ще станем приказно богати като в ония дни на непоносимо щастие в началото на 1997. 
Явор Гечев обаче си дава сметка, че задачата му не е лесна:
"В никакъв случай не подценявам работата на колегата и съфамилник Румен Гечев през 1996-97. Той направи много и се записа с големи предупредителни букви в Историята. Но все пак тогава нямаше валутен борд, нямаше Еврозона, много по-лесно беше да се предизвика мексиканската вълна от гърмежи на банки и масово забогатяване. Някои наричат това Хиперинфлация, аз го наричам Златен век на българското богатство. Масова милионеризация! Сега ще е много по-трудно. Тиранията на Еврозоната ни връзва ръцете, но и ние не сме хванати от гората, ще му намерим колая, ние сме изобретатели, дали сме на света компютъра, българския чадър и млечнокиселия бациликус. Българинът ще бъде отново милионер, каквото и да ни струва това!" - с ръка на сърцето се зарича Гечев. 
***
ГИРОС И ТАЛИЯ
След грандиозния ентусиазъм по отлично проведения старт на Джиро д"Италия у нас, Прогресивна България се амбицира да пресъздаде и това мероприятие в справедлив ценови формат. Тази година всичко мина прекрасно, ала на необосновано висока цена за българския данъкоплатец.
Догодина ще го направим евтино и още по-вълнуващо!
Радев ще убеди участниците в Джиро 2027 да минат през България, яхнали традиционни ценности - вместо да яздят нечовешки скъпите си карбонки-шосейки, да карат стари съветски велосипеди "Украйна" и "Турист". Това ще спести милиони, ще бъде по-елегантно, колоездачите ще се движат по-бавно и достолепно. публиката ще има повече време да им се наслаждава, вместо да профучават като МиГ. 
Ще вталим Джирото, ще му стегнем леко коланчето за по-фина талия, ще постинем най-висока неустоимост на преживяването! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
