Радев се консултира с Меркел и Сидеров, затова не беше в Президентството

При Йотова си имаше прекрасно волейболно мълчание, справиха се и без мен, аз там съм ходил много пъти, споделя експрезидентът

05 Май 2026
...помисли си Щирлиц.
ЕТО КЪДЕ БИЛ!
Стана ни ясно защо Радев не беше на консултациите при Йотова преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство и демонтаж на Мафията. 
Информацията ни беше предоставена от един интроверт - охранител от НСО, който ни се довери след обещание за дискретност от наша страна. 
Експрезидентът решил да не ходи в Президентството, защото много пъти бил там и за да не създава излишни очаквания, че нещо ще каже. 
Затова пратил волейболиста Николов, дето не го е срам да се съблича по физическо и няма намерение да се подчинява на Ангела Меркел.
"Защо да ходя в Президентството и да мълча или да цедя някакви безсмислици през зъби? Владо Николов много хубаво си мълчи вместо мене!" - преценил Радев. 
Но къде все пак беше Радев през това време, какво по-важно от консултациите за мандата е правил?
И това стана ясно - интровертът от НСО свидетелства пред нас, че Радев бил на консултации с бившия канцлер Ангела Меркел и Волен Сидеров, който бил на щайга и през цялото време пеел хитлеристки маршове. 
Радев говорил с Меркел на отличен немски, за разлика от представителите на мафията и модела Борисов/Пеевски. 
Както съобщи наскоро немската преса, хобито на Меркел след като напусна висшата политика било да решава криминални задачи. 
Точно това иска да прави и Радев - да решава криминалните ребуси, оставени му в наследство от Борисов/Пеевски. Толкоз повече, че Меркел познава отлично Борисов и може да насочи Радев по тая линия. Друга тема на разговорите била как да се вземат изгодно горива от Путин, да се строят северни, южни и всякакви потоци, обаче да няма война и всички да се обичаме, без значение какви ги дрънкаме на мюнхенските конференции. 
Разговорът протекъл в атмосфера на дружелюбност и взаимно разбиране, а Волен Сидеров през цялото време викал:
- Respektierst du mich?
Но никой не му се сърдел. 
Радев питал Меркел дали да ходи на 9 май в Москва, но Меркел му казала, че не го съветва и по-добре да се прави, че е много зает със съставянето на правителство. 
А за вземането на нови дългове Радев изобщо не я питал:
"Щом дават, ще вземаме, па който ще да ги връща. Мафията да ги връща, я колко са откраднали, гиди мискини!" - казал Радев само пред охраната си, защото има доверие на хората. 
"Добре че не пратих Владо Николов на консултациите с Меркел, изобщо нямаше да я слуша!" - с още един силен аргумент одобрил решенията си Радев. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
