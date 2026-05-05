Радев се консултира с Меркел и Сидеров, затова не беше в Президентството

ЕТО КЪДЕ БИЛ!
Стана ни ясно защо Радев не беше на консултациите при Йотова преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство и демонтаж на Мафията.
Информацията ни беше предоставена от един интроверт - охранител от НСО, който ни се довери след обещание за дискретност от наша страна.
Експрезидентът решил да не ходи в Президентството, защото много пъти бил там и за да не създава излишни очаквания, че нещо ще каже.
Затова пратил волейболиста Николов, дето не го е срам да се съблича по физическо и няма намерение да се подчинява на Ангела Меркел.
"Защо да ходя в Президентството и да мълча или да цедя някакви безсмислици през зъби? Владо Николов много хубаво си мълчи вместо мене!" - преценил Радев.
Но къде все пак беше Радев през това време, какво по-важно от консултациите за мандата е правил?
И това стана ясно - интровертът от НСО свидетелства пред нас, че Радев бил на консултации с бившия канцлер Ангела Меркел и Волен Сидеров, който бил на щайга и през цялото време пеел хитлеристки маршове.
Радев говорил с Меркел на отличен немски, за разлика от представителите на мафията и модела Борисов/Пеевски.
Както съобщи наскоро немската преса, хобито на Меркел след като напусна висшата политика било да решава криминални задачи.
Точно това иска да прави и Радев - да решава криминалните ребуси, оставени му в наследство от Борисов/Пеевски. Толкоз повече, че Меркел познава отлично Борисов и може да насочи Радев по тая линия. Друга тема на разговорите била как да се вземат изгодно горива от Путин, да се строят северни, южни и всякакви потоци, обаче да няма война и всички да се обичаме, без значение какви ги дрънкаме на мюнхенските конференции.
Разговорът протекъл в атмосфера на дружелюбност и взаимно разбиране, а Волен Сидеров през цялото време викал:
- Respektierst du mich?
Но никой не му се сърдел.
Радев питал Меркел дали да ходи на 9 май в Москва, но Меркел му казала, че не го съветва и по-добре да се прави, че е много зает със съставянето на правителство.
А за вземането на нови дългове Радев изобщо не я питал:
"Щом дават, ще вземаме, па който ще да ги връща. Мафията да ги връща, я колко са откраднали, гиди мискини!" - казал Радев само пред охраната си, защото има доверие на хората.
"Добре че не пратих Владо Николов на консултациите с Меркел, изобщо нямаше да я слуша!" - с още един силен аргумент одобрил решенията си Радев.
Фейк бюлетин
Радев се консултира с Меркел и Сидеров, затова не беше в Президентството
При Йотова си имаше прекрасно волейболно мълчание, справиха се и без мен, аз там съм ходил много пъти, споделя експрезидентът
ЕТО КЪДЕ БИЛ!
можете да направите дарение през PayPal