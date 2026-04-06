Полуизнасилен възрожденец иска референдум: да ражда или да не ражда?

Функционерът на "Възраждане" Дренчев събира подписи, за да свика референдум, защото се колебае как да постъпи с плода на жестоко, но половинчато насилие, което преживял в хотел Анел, където се помещава щабът на "Прогресивна България".

Възрожденецът твърди, че е малко изнасилен от Румен Радев, който го излъгал, че е за негово добро.

Според разказа на евентуално пострадалия, Румен Радев го поканил на дебат в хотел Анел, като посредник за срещата бил фалшивият поп Атанас Стефанов - криндж-копейка от сектата на Венци Чикагото, полулегален агент и хулиган-екзорсист, умерено прочут с различни акции, в които "анатемосва" хора и предмети.

И така, фалшивият Стефанов прилъгал възрожденеца Дренчев да се яви при джакузито на Радев и там последният вероломно го наръсил с прашец от тичинките си, като възрожденецът неусетно и коварно бил опрашен по дренките.

През това време Радев обайвал възрожденеца с приказки за полезен кемтрейлс, детоксикация от ваксини и следизборно сътрудничество.

И така в сладки приказки доверчивият възрожденец бил въвлечен в нещо необяснимо, след което внезапно се почувствал непразен, бременен с илюзии, ограбен.

Защото при всичкото коварство на маневрата Радев успял и да отмъкне маса гласове от халюциногенния електорат на "Възраждане".

В светоусещането на Дренчев възникнало неувереност и колебание.

От една страна, той е противник на абортите, от друга страна, бременността му е причинена с измама, злоупотреба с доверие и под влияние на Радевата харизма. Партията "Възраждане" принципно е срещу абортите, но това е само в общи приказки за демографията и няма ясна партийна позиция дали абортът след изнасилване е допустим, особено при положение че насилието е малко условно и трудно за описание.

"Не ме е яд толкова за изнасилването, от един път няма да стана ТАКЪВ, ама и доста гласове ми е откраднал генерал Радев, докато ме обработваше. Ние си имаме наш електорат, готов отгледан, златна стока, толкова сме му треперили и сме се кълчили. С евро ли не го плашихме, с ваксини ли не го стряскахме! И сега идва Радев и ни го отмъква. На посолството му е все тая" - тюхка се възрожденецът и сега иска помощ от народа: да абортира или напротив?

"Страхувам се, че в България тия неща стават бавно и неправилно. Времето тече и аз трябва да взема решение, преди да е станало късно за премахване на плода. Чувствам, че ще родя някоя страшна глупост, макар че това си е от Бога..." - чуди се по кой път да поеме възрожденецът и тревогата му расте, защото освен всичко друго по време на пандемията се ваксинирал и сега не знае дали това няма да навреди на плода в утробата му.

Епизод от последната акция на фалшивия поп Стефанов, в която анатемосва джакузито на Радев и Копринката. Тогава е станала и уговорката Стефанов да прилъже жертвата Дренчев за опрашване.

Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице далеч от зоната на внезапно опрашване.

Шарж: Христо Комарницки.