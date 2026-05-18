Фейкбюлетин

РФ организира Вангавизия - традиционни ценности с поглед в бъдещето

Днес, 20:30
Колаж: Иван Червенков
Ой, да пазим ний децата от рогът на Сатаната! 

ТУ-ТУУУУ
По време на дипломатическа среща на най-високо ниво в сърцето на Екваториална Африка външният министър на Руската федерация Сергей Лавров използва високата трибуна, за да изрази възмущението си от сатанизма в Евровизия и победителката Дара. 

"Викат ни обратно в Евровизия, но повече на това хоро не се хващаме! Това нас ни отвращава естетически и нравствено" - изрази погнуса дипломат Номер 1 на РФ. 
***
А за да може нормалните държави с нормални певци да имат поле за качествено съревнование, Руската федерация няма да жали средства за организацията на традиционен конкурс за правилна песен - Вангавизия. (Руската Интервизия вече е компрометирана, след като бе спечелена миналата година от виетнамец с нетрадиционниценности.)
Патрон на мероприятоето Вангавизия, разбира се, ще е КГБ-вещицата Вангелия Гущерова - Баба Ванга, известната в целия свят пророчица, която десетилетия след смъртта си продължава да работи неуморно за руските служби и правата вяра. 
На Вангавизия ще се възпяват всички традиционни ценности, но с поглед в бъдещето - както пророчицата Ванга съчетава ценностите на КГБ, бабините деветини с околохристиянска символика и твърдата вяра в ръководната роля на Триедината свята Рус нине, присно и вовеки веков. 
"Минало, бъдеще и сегашно-несъстоятелно време, всичко това е Баба Ванга" - възхищава се Лавров на нашата фатална баба, жена на всички времена. 
Традиционните ценности, които ще поощрява и развива Вангавизия, са: мистично християнство, окултизъм, шаманизъм, червен конец, леене на куршум, готварски рецепти от вещерските казани в "Макбет", екстрасензорика, гадания, прием на мумийо. Позволена и желателна е също пропагандата на древни африкански вярвания, защото човекът е произлязъл от маймуната именно в Африка и оттам тръгват всички традиции на човечеството.
Приобщаването на вещиците от Шекспировия "Макбет" са доказателство, че Русия не мрази народите на Запад, а само политическите и културни течения, които натрапват слугите на Сатаната, завладели тая прогнила част на света, държащи в сексуално робство собствените си деца.
Лавров намекна деликатно, че има свои фаворити от България - Нешка Робева и Устата са твърде вероятни победители на предстоящата Вангавизия. 
"Устата въобще си е наш AI-проект, нека не се сърдят нашите приятели от Черна Африка, че малко ще подбутнем нагоре г-н Устата. А нашият Шаман е въобще победител извън класирането за всички времена. И той ни е много традиционна невронна патриотична мрежа, да ни е жив и здрав, пищи като коза и покорява сърцата на младите путриоти безапелационно!" - още повече се възхищава Лавров и вече свива венци от дафинов лист за бъдещите ванго-лавроносци. 
Ясновидката Ванга е в лека колизия с православието, но службите винаги са намирали правилния подход за туширането на напрежение между пастирите от различните духовни школи, защото в крайна сметка най-важната догма, най-непоклатимият канон е, че Божи наместник на Земята е кремълският чобанин. 
***

Тодор Колев - Жена на всички времена
"Най-доброто" от Тодор Колев
YouTube

Ванга: Баба на всички времена! 

