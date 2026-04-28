Радев утрои охраната на Борисов и Пеевски - репресира ги

Друго изтънчено наказание - депутатът художник Васил Горанов рисува развенчаните герои

28 Апр. 2026

ДЕМОНТАЖ, ЗАНУЛЯВАНЕ, ЧЕГЪРЦАНЕ
Още преди да е обяздил официално държавата, Румен Радев ударно започна унищожаването на модела Борисов/Пеевски. 
Първата стъпка е утрояването на охраната на детронираните - това реално представлява репресия срещу детронираните чудовища, които ще бъдат следени и ограничавани в действията си тройно повече. Новите охранители ще шпионират и контролират охраняемите в полза на новата власт, а третият екип охранители ще шпионира втория екип, за да няма пропуски, да може да чувствителната информация да тече от повече чучури и да се съхранява на повече места. 
Обсъдихме тоя въпрос с една тиха стъпка - шлифер, близък до ченгелските обръчи на новата власт. 
"Това е начинът да се демонтира порочният олигархичен модел Борисов/Пеевски - коментира дилърът на сенчесто влияние. - Държим ги под охрана и отбрана, до кенефа не могат да отидат самостоятелно, камо ли да въртят схеми, без да ни се докладва. В същото време никой не може да ни обвини в политическа репресия, макар че фактически точно това правим. Това ни поставя в много по-силна преговорна позиция. Те сега тия двамата ще искат да се договорят и в крайна сметка ще се договорят, въпросът е да почувстват пресата, да разберат с кожата си кой е новият главнокомандващ парада!" - бляснаха за миг очите на събеседника ни, но той скри чувствата си в шлифера и се шмугна обратно в сенките на българската политика. 
***
ОТМЪЩЕНИЕТО НА НОВИЯ МЪРКВИЧКА 
Друга репресивна мярка, която също формално не е репресия - Радев заповяда на депутата художник от "Прогресивна България" Васил Горанов да нарисува исторически сюжет с Борисов и Пеевски. 
И пак никой нищо не може да каже лошо за мъчителя. 
Ако някой се опита да обвини Радев в жестоко отношение, той ще възрази, че това е дори особена чест - детронираните и демонтирани величия да бъдат нарисувани от Новия Мърквичка, както е известен Горанов сред ценителите на неговите дълбоки концептуалистически анахронизми. 
***
ОТВЪД ОКЕАНА
Доналд Тръмп се обади на Радев да го поздрави с изборната победа и да го окуражи в борбата за нов национален ред с демонтиране на старите порочни модели. 
"Аз още миналата година по това време наказах собствения си син за това, че си играе с модела Борисов/Пеевски!" - изтъкна Тръмп и приложи за доказателство дописка от нашата медия:

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
