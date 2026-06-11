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Ердоган поразен: Българката е най-красивата в целия османски свят!

11 Юни 2026
Завъртя му ума, отне му съня, пороби му сърцето - и не само на Фидан!
МВнР
Завъртя му ума, отне му съня, пороби му сърцето - и не само на Фидан!

НА ГЮЗЕЛ ХАНЪМА И СУЛТАНЪТ ПЪТ ДАВА 
Турският президент Реджеп Ердоган пое огромен и многопосочен репутационен риск - след срещата между нашата ослепителна външна министърка Велислава Петрова с техния външен министър Фидан, Ердоган излезе по Първа програма на турската телевизия и заяви директно:
"БЪЛГАРКАТА Е НАЙ-КРАСИВАТА В ЦЕЛИЯ ОСМАНСКИ СВЯТ."
Това беше голямо предизвикателство и дързост: и спрямо по-красивата половина на постосманското пространство, и към "близката чужбина" на самото пространство, която никак не се чувства османска, че даже и без префикса "пост". 
За да не си навлече омразата на избирателките си, Ердоган се опита да смекчи посланието с добавката, че турските, кюрдските, сирийските, азерските и дори арменските жени също са чудно хубави. Но пак си спомни нашата везирка на външните работи и добави отчаяно:
"И ВСЕ ПАК БЪЛГАРКАТА Е НЕСРАВНИМА И НЕНАДМИНАТА".  
После продължи да говори вече с малки букви, но все така емоционално:
"За какво ми пращаха оня Капитан Катамаран да подписва Боташ? Да бяхте проводили тая чудна хубавица с лице като луната и рамо белоснежно като калпака на Мусаллах! Щяхме да направим такъв договор, че не вие, ами ние да ви плащаме за това, че доставяме газ. Тю, серсемлък!" - обобщи Ердоган характера на международните ни икономически отношения. 
За още смекчаване Ердоган перифразира известната си максима за физическите и душевните граници на османската носталгията: 
"Кърджали ми е в душевните граници, България ми е в душевните граници, ама на света има и физически граници" - каза Ердоган и млъкна, за да не каже нещо небогоугодно, защото имаше предвид физическите извивки и съвършени линии на министър Велислава.   

Фразата за душевните граници, които обхващат Кърджали, е от 2018.
***
ФИДАН ЗА ФИДАНА - МЕХЛЕМ ЗА РАНА
Външният министър Хакан Фидан след срещата с нашата фиданка обяви, че е хакнат и изхакан, не знае на кой свят се намира и ще потърси услугите на адаша си от България - Фидан Човекът Чудо, който оправя положителните енергии с блага дума и сърдечна молитва. 
В духа на османските хуманни традиции турският Фидан е веротърпим и не връзва кусур на нашия Фидан, че не е от най-правата вяра: 
"Нищо че е гявур, то е за здраве. Както българските християни ходят на ходжа да им лее куршум, аз пък отивам при Фидан Човекът Чудо да ме излекува от това, дето не смея да го изрека даже" - премълчава най-страшното дипломатът. 

Мъдростта и Величието на Аллах са безкрайни. Чудесата в знаменията на Създателя ни са многобройни! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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