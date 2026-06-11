Ердоган поразен: Българката е най-красивата в целия османски свят!

НА ГЮЗЕЛ ХАНЪМА И СУЛТАНЪТ ПЪТ ДАВА

Турският президент Реджеп Ердоган пое огромен и многопосочен репутационен риск - след срещата между нашата ослепителна външна министърка Велислава Петрова с техния външен министър Фидан, Ердоган излезе по Първа програма на турската телевизия и заяви директно:

"БЪЛГАРКАТА Е НАЙ-КРАСИВАТА В ЦЕЛИЯ ОСМАНСКИ СВЯТ."

Това беше голямо предизвикателство и дързост: и спрямо по-красивата половина на постосманското пространство, и към "близката чужбина" на самото пространство, която никак не се чувства османска, че даже и без префикса "пост".

За да не си навлече омразата на избирателките си, Ердоган се опита да смекчи посланието с добавката, че турските, кюрдските, сирийските, азерските и дори арменските жени също са чудно хубави. Но пак си спомни нашата везирка на външните работи и добави отчаяно:

"И ВСЕ ПАК БЪЛГАРКАТА Е НЕСРАВНИМА И НЕНАДМИНАТА".

После продължи да говори вече с малки букви, но все така емоционално:

"За какво ми пращаха оня Капитан Катамаран да подписва Боташ? Да бяхте проводили тая чудна хубавица с лице като луната и рамо белоснежно като калпака на Мусаллах! Щяхме да направим такъв договор, че не вие, ами ние да ви плащаме за това, че доставяме газ. Тю, серсемлък!" - обобщи Ердоган характера на международните ни икономически отношения.

За още смекчаване Ердоган перифразира известната си максима за физическите и душевните граници на османската носталгията:

"Кърджали ми е в душевните граници, България ми е в душевните граници, ама на света има и физически граници" - каза Ердоган и млъкна, за да не каже нещо небогоугодно, защото имаше предвид физическите извивки и съвършени линии на министър Велислава.



Фразата за душевните граници, които обхващат Кърджали, е от 2018.

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ФИДАН ЗА ФИДАНА - МЕХЛЕМ ЗА РАНА

Външният министър Хакан Фидан след срещата с нашата фиданка обяви, че е хакнат и изхакан, не знае на кой свят се намира и ще потърси услугите на адаша си от България - Фидан Човекът Чудо, който оправя положителните енергии с блага дума и сърдечна молитва.

В духа на османските хуманни традиции турският Фидан е веротърпим и не връзва кусур на нашия Фидан, че не е от най-правата вяра:

"Нищо че е гявур, то е за здраве. Както българските християни ходят на ходжа да им лее куршум, аз пък отивам при Фидан Човекът Чудо да ме излекува от това, дето не смея да го изрека даже" - премълчава най-страшното дипломатът.



Мъдростта и Величието на Аллах са безкрайни. Чудесата в знаменията на Създателя ни са многобройни!