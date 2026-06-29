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Охраната на Пеевски се прехвърля на Невзоров

29 Юни 2026
Като камък от небето падна жилищен комплекс. Държавата се изненада.
Като камък от небето падна жилищен комплекс. Държавата се изненада.

ОДЕСОС - ОДЕСА
Държавата извади от джоба си спестените покрай Пеевски ресурси за охрана и назначи точно същия режим на бодигардене за бизнесмена от Ала Балино Олег Невзоров, който построи незаконен град до Варна, с времето все по-малко незаконен. А самият Невзоров от вероломен престъпник деликатно се трансформира в жертва на корупционната среда, създадена от предишния режим у нас. 
Държавата не жали средства да варди бизнесмена, защото той разказва много интересни работи и въобще си е сладкодумник-разкошник. 
Премиерът-президент призна, че неволно се е поддал на харизматичното му влияние и усеща Невзоров като някакъв Распутин: мистика, чар, загадка, необяснимо привличане. Съответно и МВР вече не го търси да го бие.
"Калушев примерно не би могъл да ми повлияе и да ме хипнотизира. Но този Невзоров наистина малко ме замайва, като говори. Само като си отвори устата, усещам желание да му дам 100 000 евро за добър ден" - призна Румен Радев на пресконференция за избрани, като в интонациите му необичайно липсваха познатите нотки на сечене с брадва. 
Вашият репортер Петров го запита колко ще струва тази охрана, на което получи малко рязък отговор:
"На Пеевски охраната да не е била без пари!... Този Вещия Олег трябва винаги да има наши хора около него, за да знаем какви ги върши и за да можем ние също да сме вещи-мъдри, а не да изпадаме вечно в познатото положение: зимата ни изненада, незаконният град ни изненада" - изброява ползите за държавата Радев. 
Той призна също, че в някакъв момент е искал да изгони Невзоров от България, но после си дал сметка, че трябва първо да отработи тази психологическа глина, за да стане по-наясно със себе си и държавата, пък после да гони хората, но осъзнато. 
На службите също така е отделен допълнителен ресурс и отделно перо в Закона за бюджета, за да се извършат всички проверки и проучвания, които да установят с точност: руснак ли е Невзоров, или украинец? Това е много важно да се определи с максимална прецизност, за да се знае дали аферистът да се третира като бежанец, или като представител на агресивна държава, която все пак ни е освободила. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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