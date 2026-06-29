Охраната на Пеевски се прехвърля на Невзоров

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Държавата извади от джоба си спестените покрай Пеевски ресурси за охрана и назначи точно същия режим на бодигардене за бизнесмена от Ала Балино Олег Невзоров, който построи незаконен град до Варна, с времето все по-малко незаконен. А самият Невзоров от вероломен престъпник деликатно се трансформира в жертва на корупционната среда, създадена от предишния режим у нас.

Държавата не жали средства да варди бизнесмена, защото той разказва много интересни работи и въобще си е сладкодумник-разкошник.

Премиерът-президент призна, че неволно се е поддал на харизматичното му влияние и усеща Невзоров като някакъв Распутин: мистика, чар, загадка, необяснимо привличане. Съответно и МВР вече не го търси да го бие.

"Калушев примерно не би могъл да ми повлияе и да ме хипнотизира. Но този Невзоров наистина малко ме замайва, като говори. Само като си отвори устата, усещам желание да му дам 100 000 евро за добър ден" - призна Румен Радев на пресконференция за избрани, като в интонациите му необичайно липсваха познатите нотки на сечене с брадва.

Вашият репортер Петров го запита колко ще струва тази охрана, на което получи малко рязък отговор:

"На Пеевски охраната да не е била без пари!... Този Вещия Олег трябва винаги да има наши хора около него, за да знаем какви ги върши и за да можем ние също да сме вещи-мъдри, а не да изпадаме вечно в познатото положение: зимата ни изненада, незаконният град ни изненада" - изброява ползите за държавата Радев.

Той призна също, че в някакъв момент е искал да изгони Невзоров от България, но после си дал сметка, че трябва първо да отработи тази психологическа глина, за да стане по-наясно със себе си и държавата, пък после да гони хората, но осъзнато.

На службите също така е отделен допълнителен ресурс и отделно перо в Закона за бюджета, за да се извършат всички проверки и проучвания, които да установят с точност: руснак ли е Невзоров, или украинец? Това е много важно да се определи с максимална прецизност, за да се знае дали аферистът да се третира като бежанец, или като представител на агресивна държава, която все пак ни е освободила.