Мегаразследване откри законен имот във Варна

КРАТКА БЕ РАДОСТТА НИ

Мултиинституционално разследване на всички служби в страната плюс Христо Грозев, Бивол, BIRD и Лаура Кьовеши след щателна обработка на хиляди документи и работа на терен откриха един напълно законен имот във Варна, който е строен по всички букви на закона, не е препродаван през Бяла Слатина, не е въртян по никакви схеми, не са прани пари през него и въобще няма нито една криминална молекула, свързана с него.

Това бе обявено тържествено на голяма пресконференция, в която часове наред представители на замесените институции разказваха как са работили денонощно за това разкритие, как са проверили всичко до последната запетайка и наистина всичко в имота е тип-топ.

Става дума за малка къщурка в район Владислав Варненчик, собственост на мила баба вдовица, чийто мъж навремето построил и регистрирал недвижимостта напълно законно, напук на ширещия се поголовно слалом около законните изисквания и процедури.

От съображения за сигурност името на бабата и локацията на имота не бяха съобщени, ала докато траеше пресконференцията, имотната мафия добара бабичката и успя за един следобед да овладее имота.

Бабата е изхвърлена на улицата с част от покъщината си и пред нашия екип каза, че е благодарна, дето не са ѝ счупили тазобедрената става.