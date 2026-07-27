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Мегаразследване откри законен имот във Варна

27 Юли 2026

КРАТКА БЕ РАДОСТТА НИ
Мултиинституционално разследване на всички служби в страната плюс Христо Грозев, Бивол, BIRD и Лаура Кьовеши след щателна обработка на хиляди документи и работа на терен откриха един напълно законен имот във Варна, който е строен по всички букви на закона, не е препродаван през Бяла Слатина, не е въртян по никакви схеми, не са прани пари през него и въобще няма нито една криминална молекула, свързана с него. 
Това бе обявено тържествено на голяма пресконференция, в която часове наред представители на замесените институции разказваха как са работили денонощно за това разкритие, как са проверили всичко до последната запетайка и наистина всичко в имота е тип-топ. 
Става дума за малка къщурка в район Владислав Варненчик, собственост на мила баба вдовица, чийто мъж навремето построил и регистрирал недвижимостта напълно законно, напук на ширещия се поголовно слалом около законните изисквания и процедури. 
От съображения за сигурност името на бабата и локацията на имота не бяха съобщени, ала докато траеше пресконференцията, имотната мафия добара бабичката и успя за един следобед да овладее имота. 
Бабата е изхвърлена на улицата с част от покъщината си и пред нашия екип каза, че е благодарна, дето не са ѝ счупили тазобедрената става. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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