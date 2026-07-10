Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Радев забрани Пушкин и Достоевски - били имперци

България взема курс към пълен детокс от меката сила на Двуглавия орел

09 Юли 2026

ИМПЕРИЯТА ПОЕМА УДАРА
Освен че няма да наложи вето на санкциите срещу Путриарх Кирил и Лешпер Алекперов, Радев налага чисто наши си, български санкции срещу представители на руската култура, които имат неприемливи имперски послания в произведенията си. 
В първия пакет културни санкции падат главите на Пушкин и Достоевски - може да са големи писатели, ама имперци от глава до пети, затова - под ножа! 
Ще ги четем, когато свърши войната. А за момента се спират всякакви представления по техни текстове, библиотеките спират да предлагат книгите им, книжарниците прибират всичката им продукция на склад, за да чакат като записки в подземието по-добри времена. 
Мотивите за това решение Радев сподели само с нашите читатели, защото са най-интелигентните потребители на съдържани и само те ще разберат. Другите просто трябва да приемат директивата и да не разсъждават. 
Ето какво ни сподели премиерът:
"Жал ми е да изхвърлям прекрасния Пушкин от българския културен живот - глади си интелектуалски темето Радев. - Жал ми е, но и не мога да гледам как оргазмират руските пропагандони, когато декламират "Клеветникам России". Да не говорим какви глупости е писал Пушкин за православната ни вяра! Шашкънин и половина, но не затова ко канцелираме, зануляваме го за имперски замашки, да стои във фризера, докато Русия стане миролюбива държава. 
Да ви кажа и за Достоевски. Той пък на дърти години се води по акъла на Победоносцев и пее химни на самодържавието. Даже е агитирал за Руско-турската война на Балканите. Дрънкал е на тънката струна за страдащите братя славяни, а като му прочетете статиите от тоя период, то се вижда къде го сърби: "Константинополь, рано ли, поздно ли, должен быть наш!". Какво е това? Имперски фанатизъм и геополитическа лакомия, маскирани под жални-милни приказки за страдащите братя славяни. 
Да не ви приказвам, че дъртият изветрял Достоевски е и войнолюбец. Голям хуманист, голям познавач на детската душа и детската сълза, а пише статии колко е полезна войната за развитието на народите. Няма що!
А после векове ни натякват как са ни освободили и Гундяев ми набива канчето, затова че споменаваме с почит и войниците от другите народи - украинци, финландци, поляци, които също са си оставили костите в нашата красива и плодородна земя през 1877-78. 
И не ме разбирайте неправилно! Аз не съм русофоб, не съм против руската култура, руския балет, руския спорт. Но трябва и да си даваме сметка, че тази култура често пъти е допълнителен инструмент на пропагандата, тъй наречената мека сила. Малко става работата: калинка-калинка, ягода-малинка, целуни руския меч, поклони се на героите, ние можем да повторим! 
Знам го и по себе си. И аз като нашите борци за национално освобождение, Раковски и прочие, като тях се увличам по руската военна гимнастика. И като направя 5 коремни на лоста, главата ми се замайва, почвам да си мисля за вето на европейските санкции. Някой път така ми завъртат главата, че почвам да гледам "Бесогона" на Никита Михалков и всичко ми се вижда истина. Понякога така ми променят настройките, че почвам да говоря като радиоточка на Кремъл: Говорит Москва на Колективния Запад. Лудост! Не може така, не бива! 
Казал съм на вицепремиера по човешкото развитие да ми изготви списък на руски и съветски токсични културни елементи. Трябва да знаем как да се пазим и да пазим главите на нашите деца. Не бива да им пълним крехките черепчета с дунапрен и вата! България взема курс към пълен детокс от меката сила на Двуглавия орел. Както е казал младият Ленин: мы пойдем другим путем!" - има план премиерът и ще го следва стъпка по стъпка

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Харчим колосални суми за борба с Чорапеното чудовище
09 Юли 2026

Патриарх Гундяев освещава Боташ, за да тръгне вече съвсем изгодно
06 Юли 2026

Путин вдига златни паметници на Бандера в Донбас

05 Юли 2026

Пеевски: Завиждат ми за успехите с прекрасния пол, аз съм коч, а не коуч
02 Юли 2026

Охраната на Пеевски се прехвърля на Невзоров
29 Юни 2026

Прехвърлят Комдос на просветното министерство, подсилват часовете по добродетели
26 Юни 2026

Предоговорихме Боташ! Пуснаха газа под името "Дойче Маркенбутер"
24 Юни 2026

Държавата атакува Баба Алино! Събориха мобилен кенеф

22 Юни 2026

Откриха пломбите за водомерите на Баба Алино
18 Юни 2026

Гвардейският оркестър озвучава тържественото събаряне на Баба Алино
17 Юни 2026

Шкварек се оплака от Калина - ползвала го за пудовка
16 Юни 2026

Ердоган поразен: Българката е най-красивата в целия османски свят!

11 Юни 2026

Групата на Калашниците повежда Похода за семейството
10 Юни 2026

И Тръмп си замрази заплатата - бутна я в зоната на вечен лед в Гренландия
10 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса