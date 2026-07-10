Радев забрани Пушкин и Достоевски - били имперци

ИМПЕРИЯТА ПОЕМА УДАРА

Освен че няма да наложи вето на санкциите срещу Путриарх Кирил и Лешпер Алекперов, Радев налага чисто наши си, български санкции срещу представители на руската култура, които имат неприемливи имперски послания в произведенията си.

В първия пакет културни санкции падат главите на Пушкин и Достоевски - може да са големи писатели, ама имперци от глава до пети, затова - под ножа!

Ще ги четем, когато свърши войната. А за момента се спират всякакви представления по техни текстове, библиотеките спират да предлагат книгите им, книжарниците прибират всичката им продукция на склад, за да чакат като записки в подземието по-добри времена.

Мотивите за това решение Радев сподели само с нашите читатели, защото са най-интелигентните потребители на съдържани и само те ще разберат. Другите просто трябва да приемат директивата и да не разсъждават.

Ето какво ни сподели премиерът:

"Жал ми е да изхвърлям прекрасния Пушкин от българския културен живот - глади си интелектуалски темето Радев. - Жал ми е, но и не мога да гледам как оргазмират руските пропагандони, когато декламират "Клеветникам России". Да не говорим какви глупости е писал Пушкин за православната ни вяра! Шашкънин и половина, но не затова ко канцелираме, зануляваме го за имперски замашки, да стои във фризера, докато Русия стане миролюбива държава.

Да ви кажа и за Достоевски. Той пък на дърти години се води по акъла на Победоносцев и пее химни на самодържавието. Даже е агитирал за Руско-турската война на Балканите. Дрънкал е на тънката струна за страдащите братя славяни, а като му прочетете статиите от тоя период, то се вижда къде го сърби: "Константинополь, рано ли, поздно ли, должен быть наш!". Какво е това? Имперски фанатизъм и геополитическа лакомия, маскирани под жални-милни приказки за страдащите братя славяни.

Да не ви приказвам, че дъртият изветрял Достоевски е и войнолюбец. Голям хуманист, голям познавач на детската душа и детската сълза, а пише статии колко е полезна войната за развитието на народите. Няма що!

А после векове ни натякват как са ни освободили и Гундяев ми набива канчето, затова че споменаваме с почит и войниците от другите народи - украинци, финландци, поляци, които също са си оставили костите в нашата красива и плодородна земя през 1877-78.

И не ме разбирайте неправилно! Аз не съм русофоб, не съм против руската култура, руския балет, руския спорт. Но трябва и да си даваме сметка, че тази култура често пъти е допълнителен инструмент на пропагандата, тъй наречената мека сила. Малко става работата: калинка-калинка, ягода-малинка, целуни руския меч, поклони се на героите, ние можем да повторим!

Знам го и по себе си. И аз като нашите борци за национално освобождение, Раковски и прочие, като тях се увличам по руската военна гимнастика. И като направя 5 коремни на лоста, главата ми се замайва, почвам да си мисля за вето на европейските санкции. Някой път така ми завъртат главата, че почвам да гледам "Бесогона" на Никита Михалков и всичко ми се вижда истина. Понякога така ми променят настройките, че почвам да говоря като радиоточка на Кремъл: Говорит Москва на Колективния Запад. Лудост! Не може така, не бива!

Казал съм на вицепремиера по човешкото развитие да ми изготви списък на руски и съветски токсични културни елементи. Трябва да знаем как да се пазим и да пазим главите на нашите деца. Не бива да им пълним крехките черепчета с дунапрен и вата! България взема курс към пълен детокс от меката сила на Двуглавия орел. Както е казал младият Ленин: мы пойдем другим путем!" - има план премиерът и ще го следва стъпка по стъпка