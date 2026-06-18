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Откриха пломбите за водомерите на Баба Алино

Днес, 01:34

ЗЛОТО НИ ПОГЛЪЩА С МОЩНАТА СИ ПАСТ
Отговорните фактори в държавата бяха изненадани с нова незаконност на незаконния град в местността Баба Алино - имало било водомери без пломби. 

Водомери без пломби са открити в Баба Алино
Серия писма между институции по случая "Баба Алино" публикува днес варненският областен управител Марио Смърков. От тях стана виден любопитният факт, че при проверка на една от къщичките в комплекса Басейнова дирекция се натъкнала на 4 водомера без пломби на ВиК.
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17 Юни 2026

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След краткото стъписване обаче службите започнаха да шетат интензивно и резултатите дойдоха като светкавица, разцепвайки криминогенната обстановка. 
След проведените оперативно-издирвателни мероприятия в цялата страна пломбите до една се оказаха в устата на баба от Ботунец, свързана с групата на Калашниците. 
Бабата оказа яростна съпротива, повали с бастуна си няколко служители на ГДБОП, но след ненадейно оказана подкрепа от излезлия в оставка Кандев бабата бе озаптена и устата ѝ бе отворена, като пломбите от водомерите са установени безгрешно. Няма съмнение, че това са същите пломби, които е трябвало да са на Баба Алино. След намесата си в Ботунец Кандев също тъй светкавично се скри от камерите и се съгласи да говори само пред вашия репортер Петров. В беседата ни Кандев призна разплакан, че макар да е напуснал окончателно и незвъзвратно системата на МВР, като видял, че се работи в Ботунец, не издържал и се втурнал да помогне на бившите си колеги, защото му останала една болка от недостатъчната работа по групата на Калашниците.
"В тая работа няма фалш и шменти-капели!" - извика той и търти да бяга, за да си доплаче. 
Пред следствените органи бабата с пломбите засега се прави на луда, но работата по случая продължава с всичка сила и органите са сигурни, че ще я пречупят. 
Защитната теза, която поддържа заподозряната, е че пломбите ѝ били поставени от "Софийска вода", сметките си плащала редовно, но не пази бележките.
"Хидратирам се бе, българче!" - повтаряла бабата на следователите, които един след друг припадали от изтощение. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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